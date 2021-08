Dernier rodéo pour une boucherie iconique de Sudbury

Cette fin de semaine, les clients se succédaient dans le petit commerce afin de saluer le propriétaire David Daoust et lui acheter une dernière pièce de viande.

J’achète ses produits depuis toujours! Je suis vraiment triste de voir son commerce fermer, c’est terrible , s'exclame Donna Côté, au comptoir.

L’homme d’une soixantaine d'années a acheté le commerce iconique il y a 12 ans, mais la boucherie existe depuis 1936 dans le quartier. Une affiche le certifie d’ailleurs sur la façade de l’édifice.

Mais une fois la viande écoulée, elle sera retirée, tout comme la grande figurine de bœuf qui orne le commerce de David Daoust. Depuis peu, l'emblème du commerce est aux enchères sur Facebook, au prix minimal de 3000 $.

Le boeuf, qui orne la boucherie depuis une cinquantaine d'années, a été volé dans les années 1970 et a été installé temporairement dans un bac à fleurs du centre-ville.

Et bientôt, ce sera au tour de la bâtisse hébergeant le commerce d’être vendue.

Il faut que les choses se payent. Il faut que je m’en sorte financièrement. Mes mains sont attachées, c’est tout , dit le propriétaire, résigné, mais fier.

On va faire ce qu’on a à faire, les Français s’arrangent toujours avec leurs troubles!

C’est la fin d’une bataille qui dure depuis des années pour l'irréductible David Daoust, qui estime injuste le système de certification ontarien.

Le propriétaire raconte qu’il y a un mois, la santé publique et le gouvernement ont inspecté son commerce. Ceux-ci ont constaté qu’il produisait de la charcuterie sans avoir la licence ou les installations appropriées en vertu de règlements entrés en vigueur en 2001.

David Daoust a reçu un ultimatum : adapter son commerce et faire les démarches nécessaires pour avoir un permis de catégorie 2 - qui permet notamment le fumage et la fermentation des produits de viande - ou s’exposer à une importante amende.

Un choix impossible, selon David Daoust, qui produit des charcuteries depuis une quarantaine d'années.

Les conditions pour avoir la licence sont quasiment impossibles à rencontrer pour une petite entreprise comme nous autres , soutient-il. Il faudrait arranger les planchers, du plastique sur les murs, de l’équipement neuf , détaille-t-il.

Le propriétaire assure que ces investissements sont trop coûteux pour lui. Et sans charcuterie - qui est sa spécialité - son commerce n’est plus rentable.

Depuis qu'il a cessé d'en produire, ses revenus ont baissé de plus de 50 %.

Là, je suis flambé. Je suis plus capable de produire des charcuteries en cachette. On n'est plus capable de les battre, les gros!

Une citation de :David Daoust, propriétaire de la boucherie Sunbeam