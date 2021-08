Camp des Sags : les joueurs plus expérimentés s'amènent

Les recrues tentent de se tailler une place au sein de l'alignement des Bleus depuis lundi dernier.

Ces espoirs ont eu l'occasion de faire la démonstration de leurs habiletés lors de séances d'entraînement, mais aussi dans le cadre de matches préparatoires.

Quant aux joueurs réguliers, ils ont fait leur entrée au camp dimanche.

Des personnages bien connus des partisans manquaient à l'appel.

On peut penser notamment au gardien de but Alexis Shank dont le brillant passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a pris fin au terme des plus récentes séries éliminatoires ou encore au redoutable attaquant Hendrix Lapierre, un espoir des Capitals de Washington qui va désormais évoluer avec le Titan d'Acadie-Bathurst.