Un virage grand public semé d'embûches pour OnlyFans

Surnommé l' Instagram porno payant , OnlyFans se présente comme une plateforme qui révolutionne les relations entre créateurs, créatrices et fans en permettant aux internautes de s'abonner à des contenus exclusifs proposés par des créateurs et des créatrices de contenu. Mais la plateforme s'est surtout forgé une solide réputation autour du divertissement pour adulte.

La popularité d'OnlyFans a explosé pendant la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses personnes à l'emploi de l’industrie du sexe ont investi le site pour continuer à travailler. En 2020, l'entreprise établie au Royaume-Uni a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars américains.

Plus de 150 millions d'internautes et quelque 2 millions de créateurs et créatrices de contenu sont sur OnlyFans, et presque 500 000 nouveaux internautes joignent la plateforme chaque jour, selon des chiffres communiqués à l'Agence France-Presse (AFP).

OnlyFans reverse 80 % des revenus générés aux créateurs et créatrices de contenu et garde les 20 % restants. Depuis sa création, en 2016, l'entreprise dit avoir versé plus de 4,5 milliards de dollars américains (5,7 milliards de dollars canadiens), notamment à des artistes comme la rappeuse Cardi B, DJ Khaled, l'acteur Tyler Posey ou encore le boxeur professionnel Floyd Mayweather.

OnlyFans à la recherche de nouveaux talents

Son plus grand défi est désormais d'attirer des créateurs et des créatrices de contenu grand public. Un changement d'image de marque a déjà été lancé dans la communication du site sur les réseaux sociaux. Influenceurs et influenceuses mode, chanteurs et chanteuses, maquilleurs et maquilleuses virtuoses, stylistes ou entraîneurs et entraîneuses... rien ne laisse penser, en visitant la page Twitter ou Instagram de la plateforme, qu'il s'agit de l'eldorado du contenu payant pour adultes.

J'ai vraiment hésité à créer un compte , explique à l'AFP Chase Ingrande, artiste et drag queen ayant pour pseudonyme Chase Runaway. Pas parce que je pense que le contenu pornographique est une chose négative. [...] Je ne suis tout simplement pas ce genre de créateur , poursuit-il.

Barbara Aleks, styliste et conseillère en image à Toronto, concède également avoir eu des doutes après qu'OnlyFans l'a contactée, principalement en raison de l'image sulfureuse du site Internet. Mais après qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait un tout autre côté, j'ai pensé que j'allais essayer , dit-elle. La styliste assure à l'AFP ne pas avoir été payée par OnlyFans pour tenter l'aventure; elle a juste profité d'un peu de promotion gratuite. Ils ont créé une vidéo promotionnelle de moi et l'ont relayée sur leur page Instagram et Twitter, explique-t-elle.

La créatrice de contenu a mis en place un abonnement gratuit à sa page OnlyFans, le temps d'y faire grandir sa communauté. Elle n'en tire donc pas encore de revenus, malgré ses 8000 personnes abonnées gagnées à peine une semaine après la création de son compte. Cela me donne accès à un public qui ne me trouve pas forcément sur Instagram ou TikTok, et cela me donnera l'occasion de partager du contenu payant exclusif à l'avenir , justifie-t-elle.

Sortir du créneau

Chase Ingrande n'a, lui non plus, pas encore gagné d'argent avec OnlyFans. Présent notamment sur Instagram, TikTok et Twitter, l'artiste drag queen aurait cru que ses fans sur les réseaux sociaux le suivraient sur ce nouveau support. Mais non : OnlyFans a un public exclusif à OnlyFans , constate-t-il.

C'est justement ce créneau sulfureux qui a découragé des créateurs et créatrices de contenus ne donnant pas dans la pornographie à joindre la plateforme.

L'artiste texane Bria Gladney, spécialiste des portraits et des paysages à la peinture à l'huile, n'a fait qu'un passage éclair d'une dizaine de jours sur OnlyFans. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais d'après la publicité d'OnlyFans. [...] Le public là-bas n'est pas intéressé par les peintures d'arbres, si vous voyez ce que je veux dire , ironise-t-elle. Je vais m'en tenir aux plateformes qui ciblent les personnes créatives plutôt que les travailleuses du sexe!

En décembre 2018, l'entreprise new-yorkaise de blogues Tumblr avait banni les contenus pour adultes de ses pages. Sa fréquentation avait immédiatement baissé de 30 %, selon les estimations du site SimilarWeb.