Préparer votre enfant pour la maternelle dès maintenant

La présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Île-du-Prince-Édouard, Aldene Smallman, possède un bagage de 25 ans d’expérience en enseignement primaire. Elle fait part de ses conseils pour préparer vos enfants dès maintenant à réussir à la maternelle.

L'un des aspects clés de l'entrée d'un enfant à la maternelle est de favoriser le plus d'indépendance possible. Ainsi, ces enfants qui arrivent à la maternelle peuvent être fiers de ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, a expliqué Aldene Smallman.

Selon Aldene Smallman, l'indépendance peut être encouragée et pratiquée à la maison au cours des dernières semaines précédant l'entrée en maternelle. Photo : CBC / Angela Walker

Voici quelques domaines clés sur lesquels, d’après elle, les parents et les gardiens d'enfants peuvent travailler avec les petits.

1. Passer la porte

Aldene Smallman a déclaré qu'elle se souvient avoir fait des répétitions de la routine matinale lorsque ses propres enfants allaient à l'école pour la première fois.

Donner du temps le matin est extrêmement important - personne n'aime commencer sa journée en se précipitant , a-t-elle soutenu.

Préparez les vêtements la veille et parlez des attentes pour le matin afin d'établir une routine matinale , a-t-elle ajouté.

2. S'habiller à l'école

Je pense que si vous parlez à n'importe quel enseignant de maternelle, il vous dira que les enfants doivent être capables de s'habiller eux-mêmes , a déclaré Aldene Smallman.

Choisissez des chaussures à velcro ou qui s'enfilent facilement plutôt que des chaussures à lacets pour les enfants de maternelle. Photo : (Shutterstock) / LightField Studios

Maîtriser les fermetures éclair et les lacets peut prendre du temps. Assurez-vous que les vêtements d'extérieur de votre enfant sont faciles à fermer par une fermeture éclair, un bouton-pression ou une fermeture.

Il en va de même pour les chaussures : les lacets sont souvent trop difficiles à gérer pour les enfants de maternelle, surtout s'ils sont pressés de sortir pour la récréation.

Il peut y avoir 20 enfants... et ils doivent tous attendre que l'enseignant les aide s'ils n'ont pas de chaussures faciles à enfiler , a-t-elle ajouté. Nous savons tous que les enfants veulent passer la porte aussi vite que possible et jouer .

Entraînez les à enfiler les habits de neige, les bonnets et les mitaines à l'automne avant l'arrivée de la neige , a déclaré Aldene Smallman.

3. Être autonome dans la salle de bain

Entraînez-vous à ce que vos enfants aillent seuls à la salle de bain - ne les aidez pas avec les boutons, les fermetures éclair ou les boucles.

Les enfants doivent être capables d'aller aux toilettes tout seuls et de nettoyer les dégâts causés par le déjeuner. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Assurez-vous qu'ils peuvent s'essuyer seuls et se laver les mains sans qu'on leur rappelle.

Beaucoup d'enfants sont pressés et ne veulent pas s'arrêter et prendre le temps de se laver les mains. Ce sont des choses que l'on peut renforcer à la maison et qui aideront vraiment l'environnement scolaire , a déclaré Aldene Smallman.

4. Gérer l'heure du déjeuner

Selon elle, l'heure du déjeuner est un défi.

En tant que parents, notre premier réflexe est de tout ouvrir pour eux et même quand il s'agit de nettoyer les dégâts - s'ils renversent, par exemple du lait sur le sol... il est important qu'ils en prennent la responsabilité.

Vérifiez qu'il sache quel déchet va où, soit dans le recyclage, le compostage et les déchets.

Assurez-vous que votre enfant puisse ouvrir par lui-même ses propres contenants de déjeuner et de collation ainsi que ses boissons. Photo : Liz Kloepper

Le temps est également limité à l'heure du déjeuner, alors discutez de la possibilité de manger d'abord et de parler ensuite.

Aldene Smallman suggère de s'entraîner à boire à partir d’une fontaine d'eau, étant donné que de nombreux enfants n'en ont jamais utilisé.

5. Prêter attention à l'enseignant

En particulier pendant la pandémie de coronavirus, les familles sont restées cloîtrées chez elles. Par conséquent, les enfants peuvent avoir manqué les orientations de l'école maternelle. Ils peuvent également ne pas être habitués à écouter des adultes autres que leurs parents.

Faites la lecture à vos enfants tous les jours, puis discutez de l'histoire, comme ils le feront à la maternelle, suggère Aldene Smallman. Photo : P.E.I. Literacy Alliance

Il est important de donner à votre enfant la possibilité de s'éloigner de la maison et de la famille, afin qu'il se sente plus à l'aise dans d'autres environnements. C'est une compétence avec laquelle vous pouvez les aider à se sentir à l'aise... avoir une conversation avec d'autres adultes , a-t-elle expliqué.

Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de demander à votre enfant de passer à la caisse de l'épicerie avec sa propre friandise, afin qu'il puisse interagir avec le caissier.

Exercez-vous à ce que les enfants suivent une série de directives, plutôt qu'une seule à la fois.

Par exemple, demandez à votre enfant de se laver le visage, de se brosser les dents et de se mettre au lit.

Ils recevront des instructions en plusieurs étapes à l'école, il est donc bon d'aiguiser cette capacité.

6. Tester la vision

Aldene Smallman suggère de faire tester la vue de votre enfant.

Elle recommande aux parents de l’Île-du-Prince-Édouard d'utiliser le programme Eye See Eye Learn propre aux insulaires. Il offre, pour les enfants qui entrent à la maternelle ou qui la fréquentent, un examen de la vue gratuit (jusqu'à 90 $) et des lunettes gratuites si nécessaire.

80 % de l'apprentissage en classe se fait par la vision , a-t-elle affirmé.

7. Lire à la maison

Selon elle, faire la lecture à vos enfants à la maison - les faire s'asseoir tranquillement, les écouter et discuter de l'histoire - les préparera aux attentes de la classe.

S'entraîner à tenir et à utiliser des crayons et à utiliser des ciseaux pour couper du papier est également très important , a-t-elle ajouté.

D’après un texte de Sara Fraser de CBC