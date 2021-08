Des records de chaleur vieux de 45 ans battus à Val-d’Or

Dans la journée de vendredi, le mercure a atteint 32,4 degrés Celsius, alors que la précédente marque pour un 20 août était de 30,6 degrés, il y a 45 ans.

Le lendemain, le thermomètre a affiché 32,6 degrés Celsius, éclipsant le record de 32,2 degrés, également établi en 1976.

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, confirme que de tels épisodes de chaleur sont des phénomènes rarissimes à cette période de l’année.

C’est une vague de chaleur qui est assez importante pour tout le Québec, mais entre autres l’Abitibi-Témiscamingue. On voit qu’il fait chaud, et qu’il fait chaud à des moments où ce n’est pas aussi chaud normalement. Habituellement, on devrait avoir des maximums de 21 ou 22 degrés pour la région, mais là on est 10 degrés au-dessus de ça , indique-t-il.

On a battu deux records, mais ça ne veut pas dire que les journées suivantes vont être très fraîches. On reste dans la chaleur, on reste dans l’humidité encore pour quelques jours. Une citation de :Simon Legault

Le météorologue affirme que la vague de chaleur qui sévit présentement est causée par une masse d’air chaud et humide en provenance du sud des États-Unis, près du golfe du Mexique.

M. Legault soutient que les températures devraient chuter à partir du milieu de la semaine.

Après le passage d’un système dans la nuit de mercredi à jeudi, on va avoir une belle amélioration et on va retrouver des températures normales pour finir la semaine. Des risques d’orages sont toutefois à prévoir en raison du changement de masse d’air , prévient-il.