COVID-19 : l’Ontario rapporte 722 cas et deux décès supplémentaires

Santé publique Ontario recense plus de 700 nouvelles infections pour la première fois depuis le début de la 4e vague. C’est également une augmentation du nombre de cas quotidiens pour un 6e jour consécutif.

La dernière fois que la province a rapporté plus de cas remonte au 5 juin dernier.

Les autorités sanitaires indiquent que la grande majorité de ces nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le nombre de cas actifs, lui, continue de croître et frôle la barre de 5000 alors qu’il s’était maintenu au-dessous de 2000 pendant presque tout le mois de juillet.

Avec deux morts de plus liées au coronavirus, le bilan de la province s’élève désormais à 9543.

Dans un tweet, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que 178 personnes atteintes de la COVID-19 sont présentement hospitalisées, en dehors des patients admis en soins intensifs, qui, eux, sont au nombre de 141. Elle rappelle toutefois que tous les hôpitaux ne communiquent pas ces données durant le week-end.

Ce sont 23 075 tests de dépistages qui ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

Vaccination

En Ontario, 20 466 975 doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent.

Selon les données de la province, près de 82,2 % des Ontariens de 12 ans et plus (soit les Ontariens admissibles au vaccin) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 74,8 % ont reçu les deux doses nécessaires à l’immunisation.

Ce dimanche marque également la dernière journée d'ouverture de quatre grandes cliniques de vaccination de masse à Toronto.

L'objectif est de mettre en place une stratégie hyperlocale en ajoutant des équipes de vaccination mobiles.

Les cinq autres cliniques de vaccination de masse continueront quant à elles de fonctionner selon un horaire modifié.

Les autorités souhaitent ainsi se rendre directement dans les quartiers où les taux de vaccination sont les plus faibles.