Le Québec enregistre 463 nouveaux cas de COVID-19

Le bilan des décès attribuables à la COVID-19 s'élève toujours à 11 279 , puisqu'il n'y a aucun décès supplémentaire dans les dernières 24 heures.

À l’instar des dernières fins de semaine, c’est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui en a fait l'annonce sur Twitter.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On compte à présent 98 patients hospitalisés pour le coronavirus, soit huit de plus que la veille. Il n'y a eu cependant aucun mouvement aux soins intensifs, où 30 personnes sont toujours alitées.

Comme on peut le voir dans les chiffres d'aujourd'hui, l’augmentation [du nombre de cas actifs de COVID-19] des dernières semaines a un impact dans nos hôpitaux, a déploré Christian Dubé par l’entremise du média social. Il faut continuer d’aller chercher la deuxième dose le plus rapidement possible.

Parmi les 463 nouveaux cas, 17 % étaient adéquatement vaccinés, même chose du côté des personnes hospitalisées samedi.

Ces données s'appuient sur 15 952 analyses. Le taux de positivité continue d'être inquiétant puisqu'il est passé de 2,9 % à 3,3 %.

La vaccination se poursuit

À l'échelle de la province, 76 % des habitants de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, pour un total de 5 701 326 personnes, alors que 85 % de la population admissible a reçu une première dose.

La santé publique ajoute au bilan 38 086 doses de vaccin injectées ces dernières 24 heures, dont la forte majorité (84 %) étaient des deuxièmes doses.