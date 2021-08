De vendredi à dimanche, trois épreuves cyclistes étaient organisées, soit la course sur route, la course contre la montre, et le critérium. Le Défi-vélo Manicouagan, un événement ouvert à tous, s'est aussi tenu samedi.

Au total, un peu plus de 240 participants ont pris part à la finale, soit une vingtaine de plus que l'an passé, selon Christine Brisson, directrice de gestion Sport Action (SPACT) qui organise les compétitions.

On est très, très satisfaits de la participation des gens. Pour la Fédération, c'est pas mal le maximum, surtout quand les Championnats sont en région. Une citation de :Christine Brisson, directrice de gestion Sport Action (SPACT)

Elle souligne que la grande majorité des cyclistes proviennent de la grande région de Montréal.

C'est vraiment l'élite du cyclisme sur route au Québec qui s'est réunie à Baie-Comeau. Je vous dirais qu'en fin de semaine, c'est pas mal l'événement de l'année en cyclisme sur route au Québec , indique pour sa part le coordonnateur des communications de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), Carl Vaillancourt.

Il faut savoir également que ceux qui performent bien cette fin de semaine peuvent aspirer à participer aux Championnats canadiens qui vont se tenir à Saint-Georges-de-Beauce, la fin de semaine du 11 septembre , ajoute-t-il.

Des athlètes de l'Est se démarquent

Lors de l'épreuve reine, celle de la course sur route, la Baie-Comoise Marie-Josée Paradis a remporté la médaille de bronze chez les maîtres B femmes.

Lors de la course contre la montre individuelle, trois athlètes de l'Est-du-Québec ont obtenu la médaille de bronze dans leur catégorie respective, soit Kaven McNicoll d'Amqui, Éric Clément de Baie-Comeau et David Dubé de Sainte-Anne-des-Monts.

Le cycliste de Sainte-Anne-des-Monts, David Dubé, est monté sur la troisième marche du podium lors du contre la montre individuel, dans la catégorie senior hommes. Photo : Gracieuseté : Fédération québécoise des sports cyclistes

Chez les maîtres A, c'est toutefois un cycliste de Repentigny qui a volé la vedette. Jean-Philippe Venne a remporté les trois épreuves dans sa catégorie. On peut dire que pour lui, c'est un peu l'équivalent de la triple couronne , observe M. Vaillancourt.

Un parcours particulièrement ardu

M. Vaillancourt note aussi que les cyclistes se mesurent à un circuit de 12,3 km en milieu urbain, sur lequel ils doivent faire entre six et dix tours selon leur catégorie, les forçant à affronter plusieurs fois une montée de près de 12 % d'inclinaison.

On a un parcours qui est très technique, avec deux belles côtes, et assez atypique pour les parcours standards au Québec. Habituellement, on a des parcours un peu plus plats donc c'est un parcours assez difficile , souligne-t-il.

C'est très sélectif comme parcours. Le peloton s'est rapidement effrité, mais on a eu droit quand même à des belles finales avec des sprints intenses jusqu'à la toute fin. Une citation de :Carl Vaillancourt, coordonnateur des communications de la FQSC

Heureusement, les cyclistes ont pu profiter d'une température optimale tout au long de la finale.

Il a fait chaud, mais c'était une température idéale. Ce n'était pas trop chaud pour les cyclistes. Pas d'humidité, presque pas de vent, aucun nuage. C'est vraiment la température idéale et on l'a eu pendant trois jours , se réjouit Mme Brisson.

Elle estime qu'entre 2000 et 3000 personnes ont aussi profité du beau temps pour venir encourager les cyclistes.

Il y avait des gens sur le site principal aux heures d'arrivée et de départ. C'est tellement grand que la distanciation était respectée lorsqu'il n'y avait pas de bulle , précise-t-elle.

Et la particularité ici, c'est que les gens se tiennent sur tout le parcours, entre autres à la descente et la montée de la côte de l'aréna, sur le boulevard Joliet. Il y a beaucoup de spectateurs sur le long du parcours qui encouragent les cyclistes et ça c'est un peu unique à Baie-Comeau , ajoute Mme Brisson.

L'achalandage avait été un peu plus important l'an dernier, alors que la finale des Championnats québécois de vélo sur route se tenait pour la première fois à Baie-Comeau.