Sit-in en cours au CHUL

Dimanche matin, vingt-cinq infirmières et infirmiers ont occupé un corridor de l’unité de néonatalogie du CHUL pour dénoncer la pression de plus en plus forte que la pénurie de personnel exerce sur leurs épaules.

Ces travailleurs devaient commencer à travailler peu avant 8 h, dimanche matin. À 10 h 30, ils poursuivaient leur sit-in.

Le personnel de nuit a accepté de prolonger son quart de travail pour assurer le service.

Les infirmières et infirmiers se disent épuisés et exténués par la hausse des ratios, qui met plus de nouveau-nés à leur charge, de même que le recours au temps supplémentaire obligatoire, devenu de plus en plus coutumier.

Le personnel mobilisé s’inquiète aussi de la découverture prévue à la fin de leur quart de travail, alors que sept infirmières manquent à 16 h. Une infirmière a confié à Radio-Canada qu’elle avait peur de devoir rester, pour une seconde journée, en temps supplémentaire pour combler les besoins. On fait souvent des quarts de 12 h, voire de 16 h , a-t-elle souligné.

Deux jours de protestation

Le mouvement de contestation a commencé la veille, samedi.

Le Soleil a le premier rapporté que des infirmières avaient elles aussi refusé de commencer leur quart de travail tant que les postes à pourvoir n’étaient pas pourvus.

Nancy Hogan, présidente du syndicat des professionnels en soins du CHU, a confirmé à Radio-Canada qu’il manquait quatre personnes au début du quart de nuit, samedi, à l’urgence.

Les infirmières en poste ont refusé de commencer le travail à l’heure prévue, exigeant que l’employeur fournisse au moins deux paires de bras supplémentaires et une escorte ambulancière avant de retourner en poste.

Il a fallu un peu plus d’une heure avant que les infirmières commencent leur quart. À ce moment-là, elles avaient obtenu une couverture ambulancière pour accompagner les cas instables en obstétrique et en pédiatrie.

Plus de détails à venir.