Don Everly, dernier membre des Everly Brothers, est mort à 84 ans

Don Everly, moitié du duo The Everly Brothers et pionnier du rock and roll, est mort chez lui à Nashville, samedi. Il avait 84 ans. Un porte-parole de sa famille a confirmé son décès au Los Angeles Times, sans en dévoiler les causes.

Don a vécu sa vie selon ce qu’il avait dans le cœur. Il était reconnaissant d’avoir pu vivre ses rêves… avec son âme sœur et sa femme, Adela, et en partageant la musique qui a fait de lui un Everly Brother , a affirmé sa famille dans une déclaration.

Don et son frère cadet Phil ont été parmi les premières personnalités de la musique à être intronisées au Temple de la renommée du rock and roll, en 1986, aux côtés de figures légendaires comme Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly et Jerry Lee Lewis.

Phil Everly est mort en 2014 de complications liées à une maladie pulmonaire. Il avait 74 ans.

Une influence majeure sur les Beatles

The Everly Brothers, décrit comme le duo vocal le plus important du rock par le magazine Rolling Stone, a connu une série de succès internationaux vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, avec des titres comme Bye Bye Love et All I Have to Do is Dream. Entre 1957 et 1962 seulement, 15 de ses chansons se sont retrouvées dans les 10 premières positions des palmarès aux États-Unis.

Les harmonies vocales uniques du duo et ses arrangements ingénieux à la guitare ont eu une influence majeure sur des groupes comme les Beatles, les Beach Boys, Simon and Garfunkel, The Byrds et Crosby, Stills and Nash, selon le site de The Guardian.

Une famille de musiciens

Fils d'Ike Everly, un mineur de charbon, et de sa femme Margaret, Isaac Donald est né le 1er février 1937 à Brownie, dans le Kentucky. Joueur de guitare de talent, Ike a déménagé à Chicago avec sa famille vers la fin des années 1930 pour tenter sa chance en musique. Les deux frères Everly ont joué avec leurs parents dans un groupe appelé Everly Family, mais celui-ci s’est dissous en 1953. Don et Phil ont continué en tant que duo.

Après des années de tensions à l’interne aggravées par la vie sur la route, les Everly Brothers se sont séparés en 1973, restant éloignés l’un de l’autre pendant 10 ans et lançant chacun de leur côté des albums solos. Ils se sont réunis en 1984 pour écrire un album de retour, EB 84. La chanson On the Wings of a Nightingale, écrite par Paul McCartney, a été un succès.

Ils ont lancé deux autres albums, Born Yesterday (1986) et Some Hearts (1988).