Véhicules électriques : Toronto doit accélérer le développement de ses infrastructures

La Ville vise à installer 3000 bornes de recharge en bordure de rue et dans les stationnements publics d'ici 2025 et 10 000 d'ici 2030, conformément à sa stratégie pour les véhicules électriques. Mais pour le moment, il y en a moins de 1000, rapporte la base de données ChargeHub.

Un projet pilote lancé l'année dernière a vu la Ville installer 17 bornes de recharge dans la rue. Cependant, des politiques beaucoup plus ambitieuses sont nécessaires pour convaincre les résidents d'utiliser un véhicule électrique, selon Ian Klesmer du Fonds atmosphérique, une agence investissant dans des solutions à faible émission de carbone pour les régions du Grand Toronto et d’Hamilton.

Il est vraiment important d'atteindre ces objectifs afin d'avoir un réseau de chargeurs fiables et pratiques que les Torontois peuvent utiliser pour tirer pleinement parti des véhicules électriques , estime M. Klesmer.

Et pour lui, le passage aux véhicules électriques est absolument essentiel pour que Toronto et d'autres villes atteignent leur objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Plus vite nous pourrons électrifier notre flotte de voitures, plus vite nous pourrons réduire considérablement les émissions de carbone, ce qui conduira à une ville beaucoup plus propre et plus saine , lance-t-il.

La Ville de Toronto a déclaré à CBC News qu'elle suivait les directives du conseil et explorait d'autres moyens de soutenir les flottes de véhicules électriques partagés, notamment en réduisant les frais de permis de stationnement. Elle envisage également d'inciter les résidents et les entreprises à installer des bornes de recharge sur leurs propriétés.

Montréal investit dans les bornes de recharge

Le conseiller municipal du quartier University-Rosedale, Mike Layton, reconnaît que Toronto a beaucoup de chemin à faire, surtout par rapport à d'autres grandes villes canadiennes comme Montréal.

La mairesse Valérie Plante a annoncé cette semaine que la deuxième ville du pays investit 885 millions de dollars sur trois ans pour électrifier ses réseaux de transport. Cela comprend le doublement du nombre de bornes de recharge pour passer à 2000 d'ici la fin de 2025 et la réduction des frais de stationnement pour les propriétaires de voitures électriques.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est à quel point nous sommes sérieux pour encourager, soutenir et récompenser les gens qui achètent une voiture électrique. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

Pourtant, Toronto est bien placée pour rattraper Montréal et devenir un leader nord-américain, estime Mike Layton, qui pousse la ville à adopter une approche plus agressive. La ville possède à la fois l'infrastructure hydroélectrique pour alimenter les voitures, et les stationnements pour les abriter.

Le conseiller municipal, Mike Layton Photo : Radio-Canada

Les conducteurs achètent progressivement plus de voitures électriques. Au premier trimestre de cette année, 6,5 % des 9000 nouvelles immatriculations concernaient des véhicules électriques à batterie (VEB), des véhicules hybrides électriques ou des véhicules hybrides rechargeables, soit presque le double par rapport aux 3,9 % du même trimestre de 2020, selon Statistique Canada.

La Municipalité estime que Toronto abrite 20 % de tous les véhicules électriques de la province. En 2018, la ville en recensait 6000 enregistrés, selon un rapport du personnel.

Le gouvernement fédéral fait pression pour voir ces chiffres augmenter de façon plus conséquente. Ottawa a annoncé en juin qu'il souhaitait que chaque nouvelle voiture et chaque nouveau camion léger vendu soit zéro émission d'ici 2035.

Mais Olivier Trescases, directeur du Centre de recherche sur les véhicules électriques de l'Université de Toronto, rapporte que le prix d'une voiture électrique, qui coûte plus cher au départ, dissuade les gens d'acheter et qu'il appartient aux gouvernements provincial et fédéral de fournir plus d'incitatifs.

Il a déclaré que la ville dispose d'outils limités pour mener ce changement et est à court d'argent… En fin de compte, il s'agit d'un énorme problème fédéral et global.

L'autonomie est encore l'un des points qui démotivent l'achat de voitures électriques, en partie car le nombre de borne de recharge est encore trop peu élevé, selon les experts. Photo : Associated Press / Toby Talbot

L’angoisse de l'autonomie est par ailleurs toujours présente. Mais les grands centres urbains comme Toronto peuvent aider à y remédier, a déclaré Theresa Di Felice, vice-présidente adjointe des relations gouvernementales et communautaires pour la CAA. Les conducteurs s'inquiètent de pouvoir trouver une borne de recharge pendant un voyage, surtout s'ils n'ont pas d'allée de stationnement et dépendent des infrastructures publiques.

Mais l'Ontario et ses municipalités sont confrontées à une situation de poule ou d'œuf, a-t-elle déclaré.

Avez-vous besoin d'une masse critique de propriétaires pour fournir l'infrastructure, ou avez-vous besoin de mettre l'infrastructure en place pour qu'elle encourage les gens à prendre cette décision d'achat? , questionne Mme Di Felice.

Nous avons toujours cette conversation même si cela fait quelques années.

