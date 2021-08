Les employés d'Élections Canada pas forcés d'être vaccinés, les foyers pour aînés inquiets

L’ OLTCAAssociation des soins de longue durée de l'Ontario , qui représente 70 % des 630 foyers de soins de longue durée de l'Ontario, a appelé Élections Canada à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée et des maison de retraite de la COVID-19.

Dans un courriel transmis vendredi, le porte-parole d’Élections Canada, Matthew McKenna, a déclaré que la santé et la sécurité des résidents et du personnel des foyers étaient une priorité absolue pour l'agence. Élections Canada travaille avec les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durée pour assurer la sécurité du vote , a-t-il dit.

Matthew McKenna a ajouté que les résidents qui ont le droit de voter pourront voter soit dans les maisons où ils vivent, soit par d'autres moyens, y compris le vote par correspondance.

Les options de vote disponibles varieront d'un établissement à l'autre, en fonction des mesures de santé et de sécurité en place et de la capacité des administrateurs des établissements à prendre en charge les services de vote sur place , a-t-il ajouté.

Selon les dernières données de l'Ontario, un total de 3975 résidents de soins de longue durée et 10 travailleurs du milieu de la santé ayant reçu un diagnostic de COVID-19 sont décédés.

Élections Canada offrira des options aux électeurs

Selon Élections Canada, les électeurs des ces centres pour aînés pourront voter de l'une des façons suivantes, selon la situation dans leur établissement :

À un bureau de scrutin sur place : un bureau de scrutin sera installé dans le centre à une date et une heure déterminées par l'administration et Élections Canada.

Par le biais d’un bulletin de vote spécial : le personnel du foyer travaillera avec le bureau local d'Élections Canada pour fournir aux électeurs une demande de bulletin de vote spécial et une trousse de vote, ils pourront également les aider dans leur candidature.

Par courrier : les électeurs voteront en utilisant le processus de vote par correspondance.

Selon Matthew McKenna, les électeurs recevront chacun un avis d'Élections Canada, délivré par le personnel des foyers, qui indiquera où, quand et comment le vote aura lieu.

Les avis seront livrés environ deux semaines avant le jour du scrutin. Le cas échéant, les électeurs recevront également des cartes d'information et la plupart des foyers mettront des affiches avec des informations sur les options de vote disponibles.

Élections Canada s'attend à ce que ses travailleurs soient vaccinés

Selon Matthew McKenna, Élections Canada s'attend à ce que la majorité des personnes embauchées pour travailler lors des élections aient reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19.

Bien que la vaccination ne soit pas une condition préalable pour travailler lors d'une élection, nous prévoyons que, compte tenu des taux de vaccination à travers le Canada et des données sur le profil démographique de notre main-d'œuvre, la majorité du personnel qui sera embauché aura été vacciné. Une citation de :Matthew McKenna, porte-parole, Élections Canada

Les directeurs du scrutin embaucheront des travailleurs vaccinés dans la mesure du possible et donneront la priorité aux fonctionnaires électoraux entièrement vaccinés pour servir les populations vulnérables, comme celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ou des communautés des Premières Nations, en collaboration avec les mesures en place dans ces communautés, si les fonctionnaires électoraux ont besoin d'y aller en personne , a-t-il ajouté.

L'Association des soins de longue durée de l'Ontario déçue

Selon la présidente-directrice générale de l' OLTCAAssociation des soins de longue durée de l'Ontario , Donna Duncan, il est important qu'Élections Canada préserve le droit de vote des résidents tout en les protégeant de la COVID-19.

Nous sommes très préoccupés par la santé, la sécurité et le bien-être de nos résidents en soins de longue durée. Nous savons que, lors de la première vague et de la deuxième vague, ce sont nos aînés dans nos résidences de soins de longue durée à travers le Canada, mais plus particulièrement en Ontario, qui ont été durement touchés par le virus , dit-elle.

Nous sommes maintenant dans la quatrième vague, nous avons affaire au variant Delta en Ontario et nous commençons à nous mobiliser pour des injections supplémentaires pour nos aînés, mais cela va prendre du temps. Nous savons que nos aînés ont été vaccinés il y a plus de neuf mois et sont plus vulnérables actuellement , ajoute-t-elle.

Nous savons que la principale arme contre cette maladie et la principale arme dont nous disposons pour protéger nos résidents est le vaccin. Une citation de :Donna Duncan, directrice générale, Association des soins de longue durée de l'Ontario

La représentante se dit déçue qu'Élections Canada n’ait pas rendu la vaccination obligatoire pour ses travailleurs .

Donna Duncan est la directrice générale de l'Association des soins de longue durée de l'Ontario. Photo : Courtoisie : Association ontarienne des foyers de soins de longue durée

L'association demande à Élections Canada d'intégrer les principes directeurs suivants dans le processus de vote :

Minimiser l'utilisation de l'espace : un bureau de vote dans un foyer de soins de longue durée devrait être réservé aux résidents de ce foyer, aux soignants essentiels et au personnel. Si c'est impossible, l'Association se dit ouverte à des alternatives au vote en personne, y compris les bulletins de vote postaux ou les bureaux de vote extérieurs.

Mettre en place des protocoles de sécurité améliorés : l'Association estime que les vaccins devraient être obligatoires pour les travailleurs d'Élections Canada affectés aux foyers de soins de longue durée de même que les scrutateurs des partis politiques envoyés pour superviser le processus de vote. Si c'est impossible, l’Association affirme qu'Élections Canada devrait gérer le coût et le fardeau de la coordination des tests et de l'équipement de protection individuelle, en cas d'éclosion, elle juge que personne ne devrait entrer dans le bâtiment et qu'il devrait y avoir un plan d'urgence pour permettre aux résidents de voter.

Avoir une planification prioritaire : l'Association souhaite qu'Élections Canada mette en œuvre un plan de sécurité pour les résidents des foyers de soins de longue durée dès que possible et commence à se préparer le plus tôt possible.

Notre message s'adresse à tous les partis politiques, aux candidats et aux solliciteurs qui visiteront nos foyers de soins de longue durée , ajoute Donna Duncan.

Nous ne pouvons pas risquer les progrès que nous avons réalisés, nous vous demandons donc de vous faire vacciner et de respecter tous nos résidents, les familles et le personnel et que vous soyez coopératifs avec nos mesures sanitaires , conclut-elle.

Avec les informations de CBC News