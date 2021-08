Un incendie détruit une résidence à Barraute

Les occupants de la maison étaient absents au moment de l’incendie, mais un chien a été blessé.

La résidence est une perte totale.

Mario Lefebvre, directeur du Service incendie de Barraute, soutient que le brasier était déjà de forte intensité à l’arrivée des pompiers.

On a eu l’appel vers 18 h 50. Le temps de se rendre, le feu était déjà pas mal pris et sortait par le toit. On a procédé à l’extinction. Il n’y a pas de blessés, à part un chien dont on ne connaît pas encore l'état de santé , indique-t-il.

M. Lefebvre indique qu’une défectuosité d’un climatiseur pourrait être à l’origine de l’incendie.