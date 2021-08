Ronald Dupuis salue la mémoire de son ancien collègue musicien et ami, Paul Boudreau

Le musicien Paul Boudreau, bassiste et ancien membre du groupe acadien Glamour Puss Band, n'est plus. Son ami et ancien collègue, le batteur Ronald Dupuis, a salué sa mémoire dans une publication sur Facebook samedi.

Selon Ronald Dupuis, Paul Boudreau a été emporté par une maladie foudroyante, à l'âge de 66 ans. Ça a été tout un choc quand sa femme m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il était malade. C'était un bon gars, et plutôt en forme , a indiqué Ronald Dupuis. Les deux musiciens ont joué ensemble une dernière fois il y a six mois, pour le plaisir, lorsque Ronald Dupuis était allé visiter son ami. Il m'avait dit 'bye', certain qu'on allait se revoir.

Outre son talent de musicien, Paul Boudreau se doublait d'un bon communicateur. Il faisait les relations publiques en français pour le groupe, avec moi , précise Ronald Dupuis.

Les deux musiciens se sont côtoyés pendant 12 ans au sein du groupe Glamour Puss. On a été chanceux. On a fait beaucoup de chemin. Quand on a commencé, je pensais que ça durerait deux mois!

Un groupe international

Le groupe Glamour Puss Band, actif durant les décennies 1990 et début 2000, a d'abord existé en tant que quatuor, réunissant aussi le guitariste Travis Furlong et le claviériste/accordéoniste Roger Cormier, jusqu'à l'arrivée du guitariste/harmoniciste Larry Maillet. Outre l'Atlantique, le groupe s'est produit sur les scènes nationales - notamment le Festival de jazz de Montréal et le Bluesfest de Tremblant - et internationales, en Europe.

La formation se distinguait par sa musique, un heureux mélange de styles aux accents de blues, de rock'n'roll, de rhythm et blues ainsi que de swing, le tout assaisonné de sonorités acadiennes.

Le quintette a enregistré cinq albums, Bluesman's Prayer, Wire and Wood, Electric & Alive!, Blues du jour, de même que l'album Glamour Puss Blues Band, en plus de décrocher plusieurs mises en nomination et prix, en autres aux Prix de l'Association de la musique de la côte est (East Coast Music Awards).