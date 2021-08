Le Bloc québécois tire sur tout ce qui est rouge

La caravane du Bloc québécois, durant la première semaine de cette campagne électorale, ne s’est arrêtée presque exclusivement qu’en territoire libéral, soit en Mauricie, à Québec, en Outaouais et sur la rive sud de Montréal.

Comme on dit au hockey : la meilleure défensive est l’offensive.

Yves-François Blanchet s’est réveillé le lendemain du scrutin de 2019 avec trois fois plus de députés, et il souhaite bien sûr conserver ces acquis, deux ans plus tard.

Mais déjà à l’époque, il avait fait une liste de circonscriptions où il espérait faire des gains aux prochaines élections, c’est-à-dire celles qu’il venait de perdre par environ 1000 voix ou moins.

Longueuil—Charles-Lemoyne, Châteauguay—Lacolle, Argenteuil—La Petite-Nation, Hochelaga, Québec, Chicoutimi—Le Fjord et Gaspésie—Les-Îles-de-la-Madeleine ont toutes échappé au Bloc québécois par un cheveu.

La plupart de ces circonscriptions ont été remportées par les libéraux, qui ont élu 35 députés au Québec, soit plus que le Bloc québécois, les conservateurs (10) ou le NPD (1).

Sur le terrain, Yves-François Blanchet répète que, cette fois-ci, le parti a plus de moyens et qu’il a un bilan .

Combien de sièges espère-t-il récolter?

L’objectif tourne autour de 40 , a-t-il déclaré lundi.

Pas de nouvelle proposition encore

À raison de deux points de presse par jour (contrairement à un seul pour ses adversaires) et de nombreuses activités dans plusieurs champs de bataille chaudement disputés en 2019, le chef bloquiste a justement consacré cette semaine à la critique du bilan libéral.

Il a dénoncé ce qu’il qualifie de laxisme récurrent aux frontières, accusé Justin Trudeau de ne pas en faire assez pour les aînés et plaidé une nouvelle fois pour une hausse des transferts en santé aux provinces.

C’est vrai que ça fait une semaine un peu sombre comme message, a convenu Yves-François Blanchet, samedi. Mais la stratégie de M. Trudeau était de déclencher [des élections] en plein cœur d’été pour qu’il n’y ait pas de campagne.

Le chef libéral doit être confronté à son bilan , selon lui.

Mais que propose le Bloc québécois?

Le parti dévoilera sa plateforme dimanche, dans laquelle se retrouveront de grandes orientations et dans laquelle il offrira une vision claire aux Québécois , dit-on.

Québécois

On n’a pas tant insisté sur les enjeux identitaires. Ils reviendront bien, ils reviendront bien , a également déclaré Yves-François Blanchet.

Le slogan du Bloc cette année, faut-il le rappeler, ne tient qu’en un mot : Québécois.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, le chef de la formation politique soutient que les électeurs de la province ont besoin d’élus qui ont une priorité : les Québécois. Seulement les Québécois.