Des organismes caritatifs et communautaires lancent un appel à l'aide pour Haïti

Les efforts communautaires et humanitaires se poursuivent pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre de la semaine dernière.

Le séisme d’une magnitude de 7,2 a fait près de 2200 morts dans le sud du pays.

La Croix-Rouge fournit des services essentiels, comme l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux médicaments.

L'agence n'est pas la seule à intervenir sur le terrain. L'organisme Food for the Poor était déjà actif à Haïti avant le séisme.

Les Canadiens ont donné plus de 30 000 $ à l'organisation pour les victimes du tremblement de terre.

Nous continuons d'envoyer de l'aide , explique le président pour les États-Unis, Ed Raine. Nous avons 99 conteneurs prêts ou en route; 64 d'entre eux contiennent de la nourriture.

Sa collègue canadienne Samantha Mahfood implore les gens de continuer à être généreux. Il se passe tellement de choses dans le monde, j'ai peur que les gens ignorent ce qui se passe en Haïti. Mme Mahfood craint que le manque de nourriture fasse d'autres victimes.

À plus petite échelle, l'Association haïtienne de Toronto recueille elle aussi des dons pour les sinistrés.

Samedi, des bénévoles recevaient les dons devant une épicerie.

La présidente Myrtho Samedi parle d'un sentiment d'impuissance en pensant aux difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire.

Quand je sais que les gens n'ont rien reçu encore, alors qu'il y a des organisations sur le terrain, ça fait mal , confie-t-elle. Mais on fait ce qu'on peut et on espère que ça va mieux aller.

Mme Samedi trouve important de donner la possibilité aux gens de se prendre en charge.

En Haïti, nous avons un problème d'institutions de quelque sorte, donc chaque fois qu'il y a des catastrophes comme ça, ce sont les gens d'Haïti, les amis d'Haïti, qui doivent lancer ce genre d'initiatives pour que quelque chose soit fait , soutient Léo Jean-Baptiste.

L'association recueille des dons en argent, mais aussi des aliments non périssables.

D'après les informations d'Anne-Marie Trickey