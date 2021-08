Le révérend Jesse Jackson hospitalisé pour la COVID-19

Le leader américain des droits civiques, le révérend Jesse Jackson et son épouse ont contracté la COVID-19 et sont hospitalisés à Chicago, selon une déclaration faite samedi.

Jackson, célèbre leader des droits civiques américains et deux fois candidat à la présidence, est vacciné contre le virus. L’homme de 79 ans a reçu sa première dose en janvier lors d'un événement publicisé pour inciter la population à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Les médecins surveillent actuellement l'état de santé des deux personnes , selon le communiqué de l'association à but non lucratif de Jesse Jackson, la Rainbow/PUSH Coalition.

Nous fournirons des mises à jour dès qu'elles seront disponibles , ajoute l'association.

Jesse Jackson a reçu le vaccin Pfizer, en janvier dernier, contre la COVID-19. Photo : AP / Charles Rex Arbogast

Protégé du révérend Martin Luther King, Jackson a joué un rôle clé dans l'orientation des droits civiques sur de nombreuses questions aux États-Unis, notamment le droit de vote.

Bien qu'on lui ait diagnostiqué la maladie de Parkinson, M. Jackson est resté actif et a plaidé en faveur des vaccins contre la COVID-19 pour les Noirs, qui ne sont pas aussi nombreux que les Blancs à se faire vacciner aux États-Unis.

Au début du mois, Jesse Jackson a été arrêté devant le Capitole à Washington lors d'une manifestation appelant le Congrès à mettre fin à l'obstruction parlementaire.

Avec les informations de CBC