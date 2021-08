Le stationnement du Centre Slush Puppie sera-t-il payant?

Le nouveau domicile des Olympiques de Gatineau, installé sur le boulevard de la Cité, ouvrait ses portes au public, samedi, leur offrant ainsi l'occasion d'avoir un premier aperçu de l'endroit où ils pourront aller encourager leur équipe de hockey, cette saison.

Et les Gatinois ne se sont pas fait prier pour participer aux visites guidées. En petits groupes, COVID-19 oblige, ils ont déambulé dans le Centre et se sont montrés impressionnés.

Même s’il reste encore quelques travaux à faire, ce que j’ai vu, ça me donne le goût d’être ici lors de la partie d’ouverture le 2 octobre. J’ai mon billet de saison, j’ai mon siège, je suis heureux. Je suis allé voir où était mon siège dans l’amphithéâtre et ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a de l’excitation pour le mois d’octobre , dit Jean Leclerc.

Un avis que partage Alain Prud’homme.

J’ai bien hâte de venir voir les matchs ici. J’allais moyennement souvent à Hull, j’ai bien aimé ça. Je demeure pas loin d’ici, donc ça va être le fun.

Jonathan Careau se dit impressionné par le nouveau Centre Slush Puppie. Photo : Radio-Canada

Jonathan Careau est tout aussi impressionné.

C’est bien fait, ça change du Vieux-Bob, c’est très moderne, on voit qu’ils ont pensé à tout, comme un aréna de la Ligue nationale, mais en petit. C’est sûr que ce n’est pas complètement fini, mais on a une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. [...] Ça va être très intéressant.

Quelques travaux sont en effet encore nécessaires avant le début de la saison. Mais le Centre Slush Puppie semble déjà adopté.

Une question pas si simple

Toutefois, la question du stationnement n'est pas réglée. Gratuit ou payant? Les partisans des Olympiques ne cachent pas qu’ils préféreraient éviter cette dépense supplémentaire.

Ça amènerait plus de monde, je pense. [...] Moi, c’est tellement proche que je pourrai prendre le taxi. [...], mais ce serait fun que le stationnement soit gratuit. Quand tu viens ici, tu dépenses déjà pour les billets, tu prends une coupe de bières, ça fait des coûts , dit Alain Prud’homme.

Pour les Olympiques, il faut que ce soit gratuit, parce que le Vieux-Bob, c’était gratuit , acquiesce Claude Pichette, Sinon, les gens risquent d’hésiter à venir.

Même s’il n’habite pas si loin, Jean Leclerc a hâte que la question soit tranchée.

L’idée pourrait être de venir en autobus ou même à pied, mais l’hiver, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, j’ai hâte de voir comment ça va être fait et comment c’est conçu pour, peut-être, favoriser les détenteurs de billets de saison et le public en général pour que ce soit facile d’accès.

Jean Leclerc est venu voir le nouveau Centre Slush Puppie, samedi. Photo : Radio-Canada

Le centre a aussi trois glaces communautaires où s'entraînent les jeunes. Le stationnement est normalement gratuit dans les petits arénas. Mais la question est plus complexe qu'elle n'en a l'air et la Municipalité veut s'assurer que le stationnement reste réservé aux usagers du Centre, explique le conseiller municipal et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, Martin Lajeunesse.

Ma position, à titre de président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, c’est qu’on doit l’offrir gratuitement à nos parents qui viennent porter les jeunes hockeyeurs qui vont s’entraîner.

Il rappelle toutefois que l’ensemble du projet a un coût. Au total, 104 millions de dollars ont été nécessaires pour le construire, y compris pour les aménagements municipaux et le stationnement étagé.

C’est une infrastructure qui est quand même assez coûteuse. Si quelqu’un stationne là pour la journée, avec le Cégep, le centre sportif, la salle Odyssée qui sont proches... Il faut trouver un équilibre. Est-ce qu’on veut permettre deux heures gratuites et après ça, on commence à charger?

Martin Lajeunesse, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau (Archives) Photo : Radio-Canada

Plusieurs options sont sur la table, y compris un partenariat avec la Société de transport de l’Outaouais (STO), poursuit M. Lajeunesse.

On regarde la formule des Rouge et Noir d’Ottawa où, avec le billet de football, le transport en commun est gratuit. On sait que la STOSociété de transport de l'Outaouais passe à côté, alors là, il y a une bonification qui peut être faite pour favoriser le transport en commun. On cherche des solutions pour que tout le monde soit gagnant.

Différentes formes de tarification doivent être considérées, croit France Bélisle, une des candidates à la mairie venue visiter les lieux.

Je pense que la solution, elle est mitoyenne. Des parents ou des gens qui viennent et qui sont actifs [...] il ne faut pas décourager ça avec des coûts afférents qui sont exorbitants. [...] L’autre élément par contre, c’est qu’il y a différents types de clientèle et aussi différents événements. [...] Est-ce que dans le cas d’événements où les gens paient des billets, on pourrait réfléchir à une tarification autre, selon l’événement? [...] Il faut penser aux citoyens, mais aussi penser à générer des revenus pour payer des infrastructures qui sont coûteuses, mais dont on a besoin.

La Ville devrait prendre sa décision dans les prochaines semaines pour savoir si, oui ou non, il faudra débourser des frais pour pouvoir se stationner au Centre Slush Puppie.

Avec les informations de Rémi Authier