Obligation, variant Delta et rentrée scolaire : le vaccin sera-t-il plus en demande?

À l'approche de la rentrée scolaire en Ontario, on assiste à une remontée des cas de COVID-19. Des employeurs des secteurs public et privé ont commencé à annoncer cette semaine des politiques de vaccination et de dépistage à répétition pour ceux qui ne le seront pas. Ces conditions seront-elles suffisantes pour convaincre ceux qui hésitent toujours?