Une quarantaine de coureurs au Défi-vélo Manicouagan

Le Championnat québécois de cyclisme sur route s'est déroulé samedi, pour une deuxième journée, avec le Défi-vélo Manicouagan. Le défi ouvert à tous consiste à effectuer le plus de tours possible en 1h30 sur une boucle de 12,3km.

Vincent Du Tremblay a terminé premier au Défi vélo Manicouagan avec 4 tours en une heure, 18 minutes et 30 secondes. Guillaume Gagnon et Benoit Laliberté ont grimpé respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium.

Au total, une quarantaine de cyclistes s'étaient donné rendez-vous au départ de l'épreuve.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, était tout sourire de constater l'engouement autour du Défi. Vraiment, la population d'ici encourage vivement les coureurs , de dire l'élu.

Le soleil, qui rayonnait samedi, devrait également être au rendez-vous dimanche, pour la dernière journée du Championnat.

Des athlètes des quatre coins de la province s’affronteront à l’épreuve du critérium et une randonnée familiale sur le circuit sera offerte aux cyclistes de tous les niveaux.

Avec les informations de Camille Lacroix