Un premier sentier de vélo de montagne à Vallée du Parc

Le parcours de 4.5 kilomètres se trouve en plein cœur de la montagne, entre la forêt et les champs et est destiné aux cyclistes de tous âges et de tous niveaux.

On vient essayer la nouvelle piste, explique Louis-Olivier Raby. On connaît bien la place, on est des skieurs, donc on connaît la place en hiver, là on va l’essayer en été .

La famille Raby a été satisfaite de sa descente. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le sentier permettra d’ailleurs à la station de ski d’être opérationnelle à l’année.

Au niveau de la rétention des employés, c’est beaucoup plus facile, indique Dominic Lamy, directeur expérience client à Vallée du Parc. On a toutes les installations en fait pour pouvoir le faire. On a un resto-bar, on a de la location, on va pouvoir offrir des cours au niveau du vélo de montagne .

Une offre à développer

Une seule piste est disponible aux amateurs de vélo de montagne pour la saison 2021, mais on pense déjà à en aménager d’autres.

Si on a une belle réponse au niveau de notre projet pilote, effectivement le but c’est vraiment de pouvoir le développer et que Vallée du Parc devienne une belle station qui fonctionne à l’année. Une citation de :Dominic Lamy, directeur expérience client à Vallée du Parc

Selon le directeur expérience client, le vélo de montagne vient rejoindre une clientèle similaire à celle qui pratique des sports de glisse en hiver.

Au niveau du ski alpin, on a de la famille, on a des jeunes, on a des personnes actives. C’est un peu le même type de produits qu’on voulait offrir du côté estival , explique Dominic Lamy.

Le sentier familial est offert gratuitement pour l’année 2021. Vallée du Parc ne fournit cependant pas de services de location, il revient donc aux cyclistes d’apporter leur casque et leur vélo.

D'après les informations de Claudia Cantin