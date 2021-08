Différentes stratégies, mais un même objectif pour les candidats en Outaouais

Le député libéral sortant de Gatineau, Steven MacKinnon, a inauguré, samedi, son bureau de campagne électorale. Une tradition que les candidats des autres partis n’ont pas forcément embrassée, et ce, pour diverses raisons.

Nous devons coordonner nos activités sur le terrain, faire en sorte que les bénévoles aient une place sécuritaire où atterrir après une journée de travail , a justifié M. MacKinnon lors de l’inauguration de son local électoral, à Gatineau, insistant que toutes les conditions sanitaires sont respectées.

La base de notre campagne, c’est d’aller à la rencontre des Gatinois, à leur porte, et c’est ce que bien des bénévoles vont aller faire tout de suite , a ajouté le député libéral sortant.

Du côté conservateur, Michel Gauthier, candidat dans la circonscription de Pontiac et porte-parole du parti en Outaouais, explique que le choix a été fait de procéder sans bureau de campagne.

C’est une décision prise dans le cadre de la pandémie. Nous voulons limiter les occasions de contracter la COVID-19. Dans l’ensemble du Québec, le mot d’ordre, c’est : dans la mesure du possible, évitez l’ouverture de bureaux, faites le travail en télétravail.

Pour des candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD) comme du Parti vert du Canada en Outaouais, le choix de ne pas avoir de local électoral a été dicté autant par la pandémie que par la réalité économique.

Shaughn McArthur, candidat du Parti vert du Canada circonscription Pontiac Photo : Facebook/Shaughn McArthur

C’est notamment le cas de Denise Giroux, pour le NPDNouveau Parti démocratique , et de Shaughn McArthur, pour les verts, dans Pontiac.

C’était un choix économique. [...] On a décidé que la manière la plus efficace de faire sortir notre message, c’est d’investir nos sous à communiquer avec les gens, d’aller les visiter sur place et sur les réseaux sociaux , explique M. McArthur.

On n’a pas vraiment besoin d’un bureau de campagne. Une citation de :Shaughn McArthur, candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription de Pontiac

Selon M. McArthur, cela n’empêche pas de monter une campagne dynamique et créative .

La preuve? La semaine prochaine, le candidat vert prendra sa pagaie pour aller rencontrer les électeurs.

Je vais pagayer 150 km du nord de notre circonscription de Maniwaki jusqu’à Ottawa, en rencontrant les gens et en ayant des événements sur les berges, plus au sud, pour avancer notre vision d’une manière un peu différente.

Participation à des événements, porte-à-porte, affiches électorales… Ces méthodes-là ne changent pas vraiment pour les candidats qui mènent cette courte campagne.

Convaincre les électeurs

Et bureau de campagne ou non, l’objectif, c’est surtout de rencontrer les électeurs et de les convaincre.

Pour M. MacKinnon, il s’agit de défendre le bilan du gouvernement sortant.

Je pense que c'est un départ canon pour le Parti libéral du Canada, tant en Outaouais qu'à l'échelle du pays. Nous avons posé des gestes très importants, que ce soit en matière de soins de longue durée pour nos aînés, en matière de financement de nos programmes, de relance économique.

Dans la région, M. MacKinnon défendra notamment une Loi sur la capitale nationale plus étoffée pour protéger le parc de la Gatineau et la création d’un sixième lien entre Ottawa et Gatineau.

Notre capacité est de loin dépassée, nos ponts ont beaucoup besoin d’amour. [...] Donc, l’idée qu’on puisse envisager l’avenir d’une méga-région sans ajouter de la capacité et des infrastructures est une idée très erronée à mon avis, et c’est pour cela que depuis 50 ans, les experts [...] nous disent qu’il faut ajouter de la capacité dans la région.

Michel Gauthier, candidat conservateur dans la circonscription de Pontiac et porte-parole du parti en Outaouais Photo : Radio-Canada

Le candidat conservateur, Michel Gauthier, insiste, pour sa part, sur le tramway et l’emploi dans la fonction publique fédérale. Mais la pénurie de main-d'œuvre l’inquiète également. Les programmes mis en place par les libéraux durant la pandémie, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), ont montré leurs limites, dit-il.

Il y a plein d’entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. Dans la partie rurale du comté, j’ai des gens qui sont propriétaires de restaurants qui sont fermés la moitié de la semaine, faute de main-d'œuvre. Les gens demeurent à la maison. [...] On ne peut pas les blâmer, mais il faut éviter de créer des programmes qui font en sorte que ça enlève le goût d’aller travailler.

L’accès à l’internet, la santé et bien sûr l’environnement sont au cœur des priorités de Shaughn McArthur.

C’est une grande région, les réalités sont différentes entre les milieux ruraux et urbains. Mais j’entends trois choses : la première, c’est que les gens ne veulent pas d’élection [...], la deuxième, c’est qu’ils sont très inquiets avec les changements climatiques, comment bâtir une économie plus durable pour le futur. Enfin, [ils se demandent] comment on va pouvoir soutenir nos hôpitaux, une éducation de qualité, nos infrastructures quand on a tellement de dettes.

Denise Giroux candidate du Nouveau Parti démocratique dans Pontiac Photo : Gracieuseté/Nouveau Parti démocratique du Canada

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique , Denise Giroux, dit, pour sa part, sentir la frustration des électeurs contre le gouvernement libéral, qui n'en a pas fait assez, selon elle, pour lutter contre les changements climatiques. La chaleur accablante des derniers jours la convainc que cet enjeu sera sur toutes les lèvres des électeurs au moment de se présenter aux urnes.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson