La grande messe dominicale annoncée du fugitif Paul Mukendi

Tout sera dévoilé sans détour , est-il écrit. L’auteur de ce message invite les internautes à se connecter en direct sur Facebook et sur YouTube, dimanche à partir de 10 h, pour le grand culte de vérité .

La publication émise samedi après-midi sur la page Facebook du Ministère Paul Mukendi Photo : Capture d'écran - Facebook / Ministère Paul Mukendi

Qu’est-ce que cela signifie exactement? En quoi cette messe dominicale consistera-t-elle? Paul Mukendi apparaîtra-t-il à l’écran? Difficile de répondre à ces questions au moment d’écrire ces lignes.

Ce qui est sûr, c’est qu’ il est en train d’aggraver sa situation , assure l’avocat criminaliste Walid Hijazi. Paul Mukendi est introuvable et en cavale depuis vendredi.

Ce jour-là, il devait se présenter aux autorités pénitentiaires pour commencer à purger sa peine de huit ans d’emprisonnement. Ce qu’il n’a pas fait.

Suspicion d'enlèvement

Sa disparition a laissé craindre à quelques-uns de ses fidèles un enlèvement. Hypothèse balayée vendredi après-midi, déjà sur Facebook.

Une publication visible sur la page du Ministère Paul Mukendi indiquait que le révérend était en vie et en bonne santé , qu’il avait parlé avec son épouse et qu’il avait décidé de fuir non pas la justice, mais l’injustice dont il se dit victime.

En juin 2019, le pasteur de Québec a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans, de voies de fait et de menaces de mort. Une fois le jugement rendu, il a été incarcéré, mais il a recouvré la liberté sous conditions dès lors qu’il avait contesté sa condamnation.

Lundi, la Cour d’appel a rejeté sa demande, le rendant à nouveau officiellement reconnu coupable. Ce qui fait dire à Marie-Hélène Giroux, également avocate criminaliste : Il est en bris de ses conditions de remise en liberté. C’est une infraction en soi. Il pourra faire l’objet d’accusations criminelles supplémentaires.

De son côté, le Service de police de la ville de Québec se montre discret sur les moyens déployés et l’état d’avancement de ses recherches pour le retrouver. Il ne fait aucun commentaire .

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette