La crise afghane se glisse dans la campagne fédérale

Le groupe, baptisé Canadian Campaign for Afghan Peace ( Campagne canadienne pour la paix en Afghanistan ), demande au gouvernement canadien d’en faire davantage pour soutenir ce pays. Il veut que tous les partis fédéraux rendent publique leur position sur la crise humanitaire en Afghanistan.

Nous avons tous de la famille là-bas et nous sommes très inquiets , a déclaré Khalidha Nasiri, directrice de Afghan Youth Engagement and Development Initiative ( Initiative pour l'engagement et le développement de la jeunesse afghane ). Son organisation non partisane est à la tête du mouvement.

Nous croyons que les droits de la personne s’appliquent à tous et que chacun doit avoir des possibilités , dit-elle. L’avenir du peuple afghan est incertain. Les gens ont besoin d’aide.

Le groupe a essentiellement quatre requêtes, identifiées par des militants, des experts et des défenseurs des droits des Afghans.

Il demande au Canada :

d’étendre le programme de réinstallation des Afghans;

d’accorder immédiatement assistance et aide humanitaire;

de prendre position en faveur de la défense des droits de la personne en Afghanistan dans les relations diplomatiques;

de faire pression pour que les droits des filles, des femmes, des minorités ethniques et religieuses soient respectés.

Le gouvernement canadien estime qu’il y a en Afghanistan environ 6000 personnes admissibles à la réinstallation. Samedi, la moitié de ces demandes avaient été traitées.

Le Canada prévoit accueillir environ 20 000 Afghans, dont des personnes vulnérables qui sont présentement à l'extérieur du pays.

Dans une lettre ouverte, le groupe souligne qu’on ne peut faire confiance aux talibans en ce qui a trait au respect de la loi et des droits de la personne. Nous sommes conscients que le Canada est à l’avant-plan sur la scène internationale pour la promotion de la paix, du développement et des droits de la personne , peut-on lire.

Le regroupement estime que le Canada est en position d’agir et que c’est une question de volonté .

Mardi, lors d’une rencontre virtuelle avec le regroupement, Jagmeet Singh avait appuyé les revendications du groupe.

La semaine dernière, j’ai parlé avec le groupe Canadian Campaign for Afghan Peace et je crois comme eux que le Canada doit faire plus , avait-il affirmé. Nous devons protéger les droits des filles, des femmes, des minorités ethniques et religieuses.

D’après les informations de Muriel Draaisma de CBC