Un nouveau lieu de rassemblement pour les personnes racialisées à Nanaimo

Un nouveau lieu de rassemblement pour les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) a ouvert ses portes le 1er août au coeur de la ville de Nanaimo en Colombie-Britannique.

Dans ses locaux situés sur la rue Nicol, l’organisme sans but lucratif Rise Bridge Project veut offrir un espace sûr où la communauté PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur peut se rencontrer, échanger et avoir accès à diverses ressources.

Le lieu est ouvert tous les jours et les visiteurs peuvent y trouver une foule de services, comme de l’accompagnement pré et post natal, des programmes de justice réparatrice, du soutien par les aînés et des cercles de guérison afrocentriques.

Des ateliers de coiffure et d’arts ainsi que du soutien en alphabétisation y sont également offerts.

La directrice de Rise Bridge Project, Jovan Johnson, explique que l’idée de créer un espace réservé à la communauté PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur est née de conversations avec d’autres leaders communautaires et citoyens dans la foulée du mouvement Black Lives Matter (les vies noires comptent).

Elle croit qu’il est extrêmement important pour les résidents de Nanaimo d’avoir un endroit accessible où ils peuvent s’entraider et bâtir des relations.

C’est au cœur de ce que nous essayons de construire ici , dit-elle.

Le centre est ouvert tous les jours de 9 h à 21 h.