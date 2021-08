Le Long week-end du court de retour à Trois-Rivières

Une dizaine de courts métrages sont projetés en plein air vendredi et samedi soir à la coopérative Le 507.

Parmi les réalisateurs locaux et internationaux invités, l’artiste trifluvienne Suzie Bergeron présentera une série d'animations en arrêt sur image.

Le festival a d’ailleurs une place spéciale dans le cœur de la réalisatrice.

Le long week-end du court, c’est la première fois où j’ai vu un de mes projets sur grand écran, dans un contexte de cinéma officiel et c’est fou à quel point ça change la donne en termes de fierté de son travail , explique Suzie Bergeron.

Le récipiendaire du dernier prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) - Artiste de l’année en Mauricie, Alexandre Dostie, animait quant à lui une discussion samedi après-midi sur les avantages et les désavantages d’être basé en région.

On est à une époque où on parle beaucoup de représentativité dans le contenu culturel et je trouve que souvent on oublie la représentativité des régions, des acteurs régionaux qui vivent une réalité qui est différente de ceux des grands centres où souvent se concentre le pouvoir culturel.

Une citation de :Alexandre Dostie, réalisateur et scénariste