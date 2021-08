Bolton-Est est le paradis des abeilles

Depuis la fondation du projet d'économie sociale le Rucher boltonnois, en 2018, un total de 54 familles ont chacune adopté une ruche.

Depuis, elles ont appris comment produire du miel. C'est aujourd'hui le Rucher qui administre le marché public de Bolton-Est, où il vend sa production de miel, tout en louant des espaces aux maraîchers de la région.

Une expérience humaine

Pour de nombreux résidents de Bolton-Est, cet apprentissage a été une découverte marquante. C'est le cas d'Alexandre Noreau, qui, depuis l'âge de 16 ans, passe une partie de ses étés à s'occuper des abeilles. Aujourd'hui âgé de 20 ans, il les connaît et transmet son savoir aux nouvelles recrues.

Ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, ça m'a permis de développer beaucoup mes capacités de communication, d'explications. Alexandre en a aussi beaucoup appris sur la communication entre les abeilles. La fumée sert à brouiller les communications des abeilles parce qu'elles communiquent via des odeurs. Cela les empêche de coordonner une attaque , dit-il en répandant une fumée âcre autour des ruches.

Et les bienfaits des abeilles se font voir partout dans le village, puisqu'elles aident également à la pollinisation des plantes. Depuis qu'on a des abeilles ici, mon jardin de légumes et de fleurs est 50 fois plus grand , s'exclame Gail Seymour, résidente du village de Bolton-Est.

Une vie communautaire renouvelée

Grâce à leur entreprise d'économie sociale, les Boltonnois parviennent maintenant à financer de multiples projets communautaires.

Moi, ce que j'aime, c'est la force collective. D'ailleurs, au Rucher, on dit qu'on s'inspire des abeilles pour réaliser de grands projets, une petite goutte de nectar à la fois , explique Alain Déry, président fondateur du Rucher boltonnois.