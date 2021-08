La Coupe Stanley est de passage au Nouveau-Brunswick

C'était grâce à Frantz Jean, l’entraîneur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay, qui ont remporté la finale de la LNHLigue nationale de hockey face au Canadien de Montréal au début de l’été.

À l’Université de Moncton, petits et grands étaient conviés pour admirer l’un des plus célèbres trophées du sport professionnel. Ils ont pu immortaliser ce moment et prendre quelques photos.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le public a pu se faire photographier avec la Coupe Stanley et l'entraîneur des gardiens de but du Lightning, Frantz Jean (à droite), le 21 août 2021 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

La coupe s’est ensuite rendue à Dieppe, où le grand public a eu la chance de la voir de près.

En raison de la pandémie, la Coupe Stanley n’avait pas été emmenée en tournée l’année dernière, après le premier des deux titres consécutifs qu’avait remporté le Lightning.

La Coupe Stanley le 21 août 2021 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Frantz Jean est établi dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Il était heureux de vivre ce moment avec les partisans de hockey du Grand Moncton.

J'ai joué pendant 4 ans et demi avec les Aigles Bleus [de l’Université de Moncton] au début des années 90 et puis même à ce moment-là, c'était un rêve d'être un joueur dans la Ligue nationale et puis de gagner une Coupe Stanley , explique l’instructeur.

Presque 30 ans plus tard, c'est vraiment un velours pour moi de pouvoir faire ça et de partager avec la communauté , dit-il.

Frantz Jean soulève la Coupe Stanley le 21 août 2021 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Encore plus important, Frantz Jean espère pouvoir répéter l’expérience l’été prochain avec les Néo-Brunswickois, si le Lightning enfile une troisième conquête consécutive de la Coupe Stanley.

D'après le reportage de Jérémie Tessier-Vigneault