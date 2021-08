Ciné-parc et jeux gonflables : la Zone Talbot s’anime

Jeux gonflables, kiosques aux couleurs des différents détaillants et voitures anciennes étaient sur place.

Quand une zone commerciale est aussi grande que la Zone Talbot, il est plus difficile d'organiser une fête comme dans un centre-ville. L'organisation a toutefois trouvé un endroit qui convient pour attirer le public, a alors expliqué la directrice générale de la société, Sophie Tremblay.

On voulait vraiment animer la zone, on utilise tout simplement nos stationnements pour animer et surtout créer de l’achalandage.

Dans le cadre de cette journée d'animation, la Zone Talbot et le festival Regard sont devenus des partenaires. Toute la journée de samedi, des projections de films en plein air ont eu lieu derrière le Mode Choc de l’arrondissement de Chicoutimi.

L'écran était caché derrière le magasin Mode Choc. Photo : Radio-Canada

En après-midi, les enfants étaient le public ciblé et les séances du soir rassemblent tous les gagnants de l’édition 2021 du festival, selon l'adjointe aux projections, Alexandra Garon.

Selon des entrevues de Claude Bouchard.