Un restaurateur de Matane refuse de demander une preuve vaccinale à ses clients

À Matane, le propriétaire du casse-croûte Le crève faim clame déjà haut et fort qu'il n'exigera pas le passeport vaccinal à ses clients. Il est l'un des premiers restaurateurs de l'Est-du-Québec à annoncer publiquement qu'il ne respectera pas cette mesure imposée par le gouvernement de François Legault.

Yannick Ouellet est décidé : il n'imposera pas aux clients qui visitent son casse-croûte de présenter une preuve vaccinale.

Cette mesure sera pourtant obligatoire à compter du 1er septembre pour les services non-essentiels comme les restaurants. La mesure a été annoncée par Québec au début du mois d'août, pour éviter un nouveau confinement.

Le propriétaire du casse-croûte Le crève faim, situé à Petit-Matane, estime que cette obligation brime les droits et libertés de ses clients. Yannick Ouellet ajoute que les restaurateurs en ont déjà beaucoup fait pour aider la santé publique dans sa lutte contre la pandémie.

On a imposé les règles, toutes les restrictions au niveau du gouvernement, toutes les affaires sanitaires, les mains, le registre aussi. On a fait beaucoup, mais à un moment donné, ça devient lourd pour les commerçants et cette obligation-là, je trouve que ça déborde un petit peu , indique-t-il.

M. Ouellet espère que sa prise de position en encouragera d'autres à se prononcer sur l'enjeu.

Des clients du casse-croûte Le crève faim ont quitté l'établissement samedi, après avoir appris la décision du propriétaire concernant le passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Si le restaurateur affirme que son personnel est en accord avec sa décision, ce n'est pas le cas de tous les clients.

Certaines personnes rencontrées par Radio-Canada ont dit appuyer la prise de position de Yannick Ouellet, tandis que d'autres ont plutôt été déçues de cette prise de position. Deux groupes ont même quitté le casse-croûte samedi midi après avoir appris la décision du restaurateur par rapport au passeport vaccinal.

Ça m'attriste un peu, je vais vous dire , a admis Gisèle Baril, l'une des personnes qui ont choisi de quitter l'établissement.

Je trouve qu'on fait assez d'efforts au Québec pour se faire vacciner. Alors je n'encourage pas du tout les gens qui sont contre le passeport vaccinal! Une citation de :Gisèle Baril, cliente

Je comprends les raisons, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'idée de dire ''moi je veux pas m'en occuper'' , indique pour sa part Chloé LeFrançois.

Yannick Ouellet se dit conscient que sa prise de position pourrait mener à des sanctions de la part du gouvernement et se dit prêt à les subir.

Québec n'a d'ailleurs pas encore précisé à quelles conséquences s'exposent les entreprises qui refuseront d'imposer le passeport vaccinal à leurs clients. Le gouvernement doit préciser le tout le 1er septembre.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, n'étaient pas disponibles pour commenter samedi.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil