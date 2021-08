Les piscines ouvertes tard en raison de la chaleur

Toronto prolonge l'ouverture de piscines publiques samedi soir pour permettre aux résidents de mieux tolérer la chaleur intense. Un avertissement de chaleur a en effet été publié pour la grande région de Toronto : des températures chaudes et humides sont prévues de samedi jusqu’au début de la semaine prochaine.

Selon Environnement Canada, des températures de 31 °C, avec un facteur humidex de 36 à 40, sont attendues dans la Ville Reine samedi.

Pour dimanche, on attend environ 30 °C. Les températures pourraient toutefois augmenter légèrement au début de la semaine.

En raison des températures élevées, huit piscines municipales ont prolongé leurs heures d’ouverture. Les piscines suivantes seront ouvertes jusqu’à 23 h 45 samedi :



Alex Duff

Alexandra Park

Giovanni Caboto

McGregor Park

Monarch Park

Parkway Forest

Smithfield Park

Sunnyside Park

Une mauvaise qualité de l'air

Environnement Canada a souligné dans son avertissement la possibilité de problèmes de qualité de l’air.

L’air chaud et humide pourrait mener à la détérioration de la qualité de l’air, la cote air santé pourrait ainsi s’approcher de la catégorie à haut risque, qui est plus dangereuse pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et les personnes qui doivent rester à l'extérieur , a-t-elle souligné.

Environnement Canada conseille aux Torontois de s’hydrater, de s’installer dans des endroits frais et de ne pas laisser un enfant ou un animal de compagnie dans une voiture stationnée.