Le Camp Ectus à Petit-Rocher accueille les jeunes depuis 60 ans

Le Camp Ectus accueille des jeunes depuis 60 ans. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le Camp Ectus offre un décor enchanteur à proximité de la baie des Chaleurs. Au tout début, ce sont des frères eudistes qui ont donné le terrain et c'est eux qui ont commencé le camp , raconte la directrice du camp, Nadia Cormier.

Au cours de l'été 2021, quelque 375 jeunes, âgés entre 7 et 14 ans, y ont passé une semaine, l’occasion idéale pour faire de nouvelles rencontres, mais aussi pour apprendre et s'épanouir.

En gros, c'est vraiment de développer une autonomie chez l'enfant, que ce soit au niveau des activités, des tâches, au niveau de l'alimentation, de l'hygiène [personnelle]. Une citation de :Nadia Cormier, directrice, Camp Ectus

Nadia Cormier est la directrice du Camp Ectus. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les jeunes campeurs profitent d'une panoplie d'activités, dont une très populaire en milieu de semaine. On a un "coucher-camping", qu'on appelle. Ils font trois repas eux-mêmes sur le feu puis ils dorment à l'extérieur si la température le permet.

En contact avec la nature

Téléphones cellulaires et appareils électroniques ne sont pas autorisés au Camp Ectus. C'est donc l'occasion idéale de se rapprocher de la nature. Ils n'ont pas d'autres choix que d'aller dehors puis bâtir des cabanes avec des bouts de bois et s'amuser dehors , lance Nadia Cormier.

Mais tout n'est pas que jeux et divertissements : garçons et filles sont responsables de petits travaux ménagers. Après les repas, on a des tâches à faire comme la vaisselle, la vadrouille, le balai puis il y a quelqu'un qui balaie le chalet aussi , explique Laurence Aubé, une des jeunes campeuses.

Le camp Ectus, c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles connaissances. J'aime ça quand je commence pis que j'ai pas d'amis que je connais déjà. Je me fais beaucoup plus d'amis nouveaux , reconnaît Philippe Lee Blanchard.

Imelda Fournier prépare les repas au Camp Ectus depuis une trentaine d'années, appuyée cet été par son assistant, Michel Carpentier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Même les adultes qui travaillent au camp ont du plaisir. On dirait que c'est ma deuxième maison, mon deuxième chez-nous , confie Imelda Fournier, 78 ans, cuisinière au camp depuis plus de 30 ans.

J'aime ça, les jeunes sont gentils avec nous autres puis ils apprécient la nourriture : c'est bon, puis les desserts. Non, non, c'est le fun. Je pense que ça me garde jeune, avec les jeunes.

Soixante ans après sa création, la popularité du Camp Ectus ne se dément pas, et la direction souhaite qu'il soit en activité pendant encore de nombreuses années pour ainsi continuer de contribuer au développement de la jeunesse acadienne.

D'après un reportage de François Vigneault