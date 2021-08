Le Jour J : Julie Snyder fait ses boîtes

Après avoir passé les 15 dernières années de sa vie dans une maison centenaire de 10 000 pieds carrés, Julie Snyder déménage dans un condo moderne quatre fois plus petit. Un changement radical qu’elle souhaite également appliquer à sa vie professionnelle et personnelle, et qui est au cœur d’une nouvelle série sur Canal Vie, Le Jour J.

Avec la reprise de La semaine des 4 Julie et la prochaine saison d’Occupation double qui se pointent à l’horizon, on ne peut pas dire que Julie Snyder avait absolument besoin d’un autre projet télévisuel pour la rentrée. Elle avoue en effet que Le Jour J n’était initialement pas prévu à son calendrier.

C’est une émission qui est arrivée par hasard , affirme-t-elle à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Marie-Mai est venue à La semaine des 4 Julie et elle m’a fait une surprise. Elle a fait boucher le gros trou qu’il y avait dans ma salle à manger, parce que le plafond s’était écroulé.

C’est là que le déclic s’est produit et que l’animatrice a décidé qu’elle était due pour un changement, tant sur le plan matériel que mental.

C’est une thérapie extérieure et aussi une thérapie intérieure, parce que c'était le dernier maillon qui me liait à mon ancienne vie, cette maison , explique-t-elle au cours de cette entrevue.

Viser la zénitude

Alors qu’on la connaît d’ordinaire hyperactive et attentive au moindre détail, Julie Snyder affirme qu’elle avait envie de lâcher prise et de se recentrer sur l’essentiel : Je voulais simplifier ma vie, tant professionnellement que dans mon environnement, et même dans ma vie de mère.

Le Jour J suit toutes les étapes de ce désencombrement, du déménagement aux rénovations de son nouveau condo, tout en dévoilant la nouvelle mentalité de l’animatrice, qui affirme être plus zen que jamais, après des mois de pandémie. Ça fait quand même un bon sept, huit mois que je reste zen, souligne-t-elle. J’aurais dû le faire avant. Je me sens tellement bien. J’ai croqué dans mon été comme jamais.

Pour atteindre cette paix intérieure, elle avoue toutefois avoir travaillé très fort, notamment pour remettre sur pied son entreprise qui était au bord de la faillite. Il a fallu que je mette les bouchés doubles et triples pour pouvoir dire aujourd’hui que je suis peut-être en voie d'être zen de façon permanente.

Lâcher prise, cela voulait aussi dire faire confiance à son entourage et à ses collègues, notamment pour ce qui est du montage de la série, une étape qui normalement l'obsède.

Je suis reconnue pour être présente en montage, mais je n’ai pas mis le bout d’un escarpin ni d’un running shoe en salle de montage pour Le Jour J. [...] C’était important que je ne sois pas là, parce qu’il y a bien des choses que j’aurais décidé de ne pas mettre à l’écran. Et je vis avec le fait que c’est [la réalisatrice] qui prend ces décisions-là.

Les enfants prennent part au jeu

Le Jour J met aussi en vedette les enfants de Julie Snyder, Romy, 12 ans, et Thomas, 16 ans; une rare présence à l’écran pour les deux jeunes. L’animatrice explique qu’ils l’ont d’ailleurs beaucoup aidée à faire des choix difficiles, mais nécessaires pour se délester du superflu.

Je me suis beaucoup donnée à mes enfants, j’ai été "la mer à boire" de mes enfants. [...] Mais là, ils sont grands et je leur ai dit : "Maintenant, maman va se prioriser", explique-t-elle. Ils avaient le goût de s’impliquer. Ils m’ont beaucoup aidé à désencombrer [mon espace] et à faire des choix.

Elle raconte également que Romy est une véritable designer en herbe, qui a ses propres goûts et sa propre vision, ce qui n’est pas sans causer de tensions mère-fille. On s’obstine dans l’émission et dans la vie là-dessus. C’est le fun de voir la dynamique mère-fille. Mon fils, lui, est plus relax.

La rentrée s’annonce chargée pour la reine du showbizz québécois. Le Jour J sera diffusé dès le 25 août sur les ondes de Canal Vie. La nouvelle saison d’Occupation double en Colombie-Britannique commence le 12 septembre, sur les ondes de Noovo. Et le 13 septembre annonce le retour de son talk-show La semaine des 4 Julie pour une troisième saison, toujours sur Noovo.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.