Ouverture officielle de la plage Ethan au lac Massawippi

Au cours des dix dernières années, la Fondation Massawippi a entre autres réussi à préserver près de 12 000 acres du côté ouest du Lac. Elle souhaitait donner au public un accès à l'eau dans cette zone si bien conservée.

La plage Ethan, inaugurée samedi, risque de rester un lieu bien gardé, puisqu'on ne peut uniquement y accéder en traversant le lac ou en parcourant un sentier montagneux de plusieurs kilomètres. Des individus ont fait don de cette parcelle de terrain à la Fondation, qui a ensuite aménagé le sentier pour accéder à la rive.

C'est une ballade très plaisante. On descend jusqu'au lac, on a des tables à pique-nique et un accès à la plage. C'est vraiment de l'eau très très claire. On peut arriver là, se baigner, profiter de la nature et se préparer pour la montée qui est de 3,5 kilomètres. Il faut quand même être en forme pour y aller! , explique Jane Meagher, directrice de la Fondation Massawippi.

Pour l'inauguration officielle de la plage Ethan, la Fondation Massawippi a donné rendez-vous aux résidents de la région au camp Québec Lodge samedi après-midi. Il était possible de se rendre à la plage via une ballade en ponton, offerte par l'équipe de la Fondation.

Plusieurs sentiers ont été développés autour du lac grâce à la Fondation, dont le sentier Massawippi du parc Scowen, qui débute dans le cœur même du village de North Hatley et offre une randonnée en forêt de quatre kilomètres.