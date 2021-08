Le parti Quartiers Montréal officiellement lancé

Celle qui siège actuellement comme mairesse indépendante de l’arrondissement a dévoilé ses engagements pour l’élection de novembre.

Quartiers Montréal représente réellement la diversité de notre métropole et [mise] sur la décentralisation, l’habitation, la mobilité, la justice sociale et la transition écologique. Une citation de :Giuliana Fumagalli

Il faut que nos quartiers soient au cœur des décisions , a-t-elle souhaité, soulignant au passage qu’elle est fière des réalisations de [son] premier mandat .

Les trois candidates qui tenteront de se faire élire en novembre sont Leonora Indira King, dans le district de Parc-Extension, Mariem Mathlouthi, dans le district de Villeray, et Wendy Olivier, dans le district de Saint-Michel. Ce sont des candidates qui sont très bien ancrées dans leurs quartiers et communautés , a commenté Mme Fumagalli.

Celle-ci souhaite continuer d'occuper le poste de mairesse de l’arrondissement. J’ai hâte de poursuivre [les] travaux avec les futures conseillères , a t-elle ajouté.

Les trois candidates de Quartiers Montréal dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. De gauche à droite : Leonora Indira King, Wendy Olivier et Mariem Mathlouthi. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Des engagements pour l'élection

Le parti Quartiers Montréal vise à faire de Montréal et de ses quartiers des milieux de vie sains, actifs, solidaires, inclusifs et durables . Le parti mise sur une gouvernance collaborative et participative et une transition écologique inclusive , peut-on lire sur son site web.

Quartiers Montréal souligne cinq priorités à son engagement, soit la création de milieux de vie complets, le développement d'une mobilité durable et sécuritaire, l'offre d'habitations diversifiées, la création de milieux de vie plus verts faire face aux changements climatiques et la valorisation de la diversité sociale et culturelle.

L’élection générale à Montréal aura lieu les 6 et 7 novembre 2021.

Exclue de Projet Montréal

Giuliana Fumagalli a été élue en 2017 à la mairie de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sous la bannière de Projet Montréal.

En mai 2018, à la suite d’allégations de harcèlement et de comportements inappropriés, Mme Fumagalli a dû se soumettre à un processus de médiation, piloté par la Mairie de Montréal, qui a abouti à une entente.

Valérie Plante a demandé au contrôleur général de la Ville d’enquêter sur le climat de travail dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Mais comme cette entente n’a pas été respectée, la mairesse d'arrondissement a été expulsée du caucus de la majorité à l’Hôtel de ville.

En août 2018, Giuliana Fumagalli a été officiellement exclue de Projet Montréal par sa cheffe, Valérie Plante, qui n’a pas dévoilé le nombre de personnes impliquées ni la nature des allégations à son endroit.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre