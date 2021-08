Le Parti conservateur promet de doubler le soutien aux personnes handicapées

S'il est appelé à former le prochain gouvernement fédéral, le Parti conservateur du Canada (PCC) s'engage à doubler le soutien aux personnes handicapées, faisant notamment passer l'Allocation canadienne pour les travailleurs qui leur est destinée de 713 $ par mois à 1500 $.

Un Canadien sur cinq souffre d'un handicap. Ils ont besoin de notre soutien pour s'épanouir et participer pleinement à la société y compris au marché du travail , a noté le chef du parti Erin O'Toole dans une conférence de presse tenue à Edmonton.

Le parti donne l'exemple d'une Canadienne handicapée gagnant 14 000 $ par an en travaillant dans un magasin de détail. Elle recevra 2800 $ par an de la Prestation canadienne pour les travailleurs de base contre 1441 $ dans le cadre du programme précédent. Elle recevra aussi un supplément d'invalidité de 1500 $ au lieu de 713 $.

Au total, elle recevra 4300 $ en vertu du plan conservateur, soit plus du double de ce qu'elle recevait du programme précédent. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

M. O'Toole en outre de supprimer le système actuel des vases communiquant. Les prestations d'aide sont en effet souvent réduites de façon proportionnelle aux revenus supplémentaires gagnés, rendant moins attractif le fait de travailler plus quand on souffre d'un handicap. Choisir de travailler ne doit pas être synonyme de punition , selon le chef conservateur.

Bonification du Fonds pour l'accessibilité

Le Plan conservateur de rétablissement du Canada prévoit en outre 80 millions $ par an pour le Fonds d'accessibilité. Ce dernier vise notamment à améliorer l'accessibilité dans les PMEpetite et moyenne entreprise et les organismes communautaires.

Le PCCCommission de la capitale provinciale veut aussi permettre à plus de personnes souffrant d'un handicap à accéder au Crédit d'impôt pour les personnes handicapées (CIPH) et au Régime enregistré d'épagne-invalidité. Le nombre d'heures pour y être admissible passera de 14 à 10 heures par semaine.

Plus de détails suivront.