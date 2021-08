Le bilan grimpe à 563 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Il s'agit du plus haut bilan quotidien depuis le 21 mai.

Parmi les 563 nouveaux cas, 16 % étaient adéquatement vaccinés, une hausse de 6 % par rapport à vendredi.

C'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui en a fait l'annonce sur Twitter, ajoutant que les autorités [continuent] de surveiller de très près les nouvelles hospitalisations dans toutes les catégories d’âge .

Pour l'instant, ces dernières sont en légère hausse par rapport à hier (+3), avec 90 patients admis à l'hôpital, dont 30 aux soins intensifs.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Le bilan des décès attribuables à la COVID-19 s'élève toujours à 11 279.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 18 339 prélèvements ont été effectués le 19 août (taux de positivité de 2,9 % et taux de reproduction de 1,31).

La vaccination se poursuit

À l'échelle de la province, 75 % des habitants de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, pour un total de 5 668 565 personnes, alors que près de 85 % de la population admissible a reçu une première dose.

Il faut profiter des prochains jours pour aller chercher ses deux doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne , a réitéré le ministre de la Santé sur Twitter.

La santé publique ajoute au bilan 46 206 doses de vaccin injectées ces dernières 24 heures, dont la forte majorité (80 %) étaient des deuxièmes doses. Le tout porte à 12 069 184 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

