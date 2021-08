Le cri du cœur de la communauté afghane en Colombie-Britannique

Des Britanno-Colombiens d'origine afghane suivent avec consternation les derniers développements dans leur pays d'origine. La reprise du pouvoir par les talibans soulève de nombreuses inquiétudes et certains se mobilisent pour tenter de protéger les plus vulnérables.

Nous sommes anéantis. La tristesse et la souffrance sont si vives qu’on croit parfois ne pas pouvoir y survivre , confie Rana Hazarat, qui accumule les récits d’horreur qui lui parviennent d’Afghanistan.

L’avocate connaît bien le long parcours des réfugiés afghans. En 1990, sa famille a quitté l’Afghanistan pour les États-Unis avant de trouver refuge au Canada deux ans plus tard. Elle n’avait que 6 ans lorsqu’elle a obtenu son statut de réfugiée au sens de la Convention sur les réfugiés.

Rana Hazarat, avec ses parents Ghulam et Jadidgul Hazarat, originaires de Kandahar, en Afghanistan Photo : courtoisie / Rana Hazarat

Si elle reconnaît que chaque personne fait face à la tragédie différemment, Rana Hazarat choisit l’action. Elle fait partie d’un groupe d’avocats canado-afghans qui travaillent jour et nuit afin de développer des initiatives légales pour aider la population à risque sous le nouveau règne des talibans principalement des femmes et des enfants.

Pour Mme Hazarat, les 20 000 réfugiés que compte accueillir le Canada ne sont qu’une goutte dans l’océan.

Est-ce que 20 000 réfugiés suffisent? Non! On parle de milliers d’Afghans qui sont en danger : des enfants, des femmes leaders, des militants pour l’égalité pour tous; tous ont une cible dans le dos. Une citation de :Rana Hazara, avocate

Un processus de demande d'asile trop lent

La Britanno-Colombienne Lauryn Oates est directrice générale de l’organisme Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan (CW4WAfghan), qui offre des programmes d’éducation pour les femmes et les filles dans le pays.

En 20 ans, elle a vu l'Afghanistan se remettre du règne des talibans. Elle n’aurait jamais imaginé revoir un jour le pays sous leur botte.

Lauryn Oates est la directrice générale de l'organisme Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan. Photo : courtoisie / Tallulah Photography

Bien que Lauryn Oates estime positive l’annonce de nouvelles mesures pour accueillir 20 000 réfugiés afghans en sol canadien, elle la juge insuffisante. Inquiète de la lenteur du processus d’évacuation, elle demande des actions supplémentaires du gouvernement canadien.

Le Canada devrait conclure des accords avec d’autres pays ouverts à l’accueil d’Afghans, comme l’Inde et la Turquie, sous la forme d'allocations du logement, par exemple. Une citation de :Lauryn Oates, Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan

Selon elle, de telles mesures financières inciteraient certains pays à accepter des réfugiés afghans en grand nombre.

Vingt mille, mais comment? , se demande Sima, une Vancouvéroise d’origine afghane, qui préfère ne dévoiler que son prénom, par peur de représailles envers sa famille encore en Afghanistan. Les personnes admissibles au programme ne peuvent quitter l’endroit où ils se cachent par crainte pour leur sécurité , poursuit-elle.

Elle affirme qu’il était déjà difficile, avant la crise actuelle, d’obtenir les documents nécessaires et de répondre aux critères d’admissibilité du programme pour les demandeurs d’asile. Devant l’urgence de la situation, elle demande des informations plus précises et un processus facilité.

Des Afghans tentent de pénétrer dans l'aéroport de Kaboul pour fuir l'Afghanistan. Photo : Reuters / Stringer

Les oubliés

Jamshid Arefi, un Britanno-Colombien d’origine afghane, a, quant à lui, tenté de rejoindre le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) pour obtenir des clarifications sur l’annonce faite par Justin Trudeau.

Après quatre jours d’attente, il est déçu de la réponse : Le programme s’adresse principalement aux Afghans qui sont déjà hors d’Afghanistan. Ils ont même ajouté plus de conditions, ce qui restreint l'admissibilité au programme à une poignée de gens seulement.

L’avancée des talibans ayant pris le monde par surprise, peu d'Afghans ont eu la chance de fuir le pays, poursuit-il. J’ai l’impression que le Canada a tourné le dos aux personnes vulnérables qui sont prises là-bas.

C’est ce que craint Rana Hazarat, qui étudie les failles de ce programme : plusieurs groupes sont exclus. On ne parle pas, par exemple, des juges qui ont permis la condamnation de centaines de talibans , ce qui les rend hautement à risque aux mains de ce groupe.

Elle souhaite que le gouvernement canadien fasse pression sur l'Iran et le Pakistan pour qu'ils ouvrent leurs frontières terrestres aux réfugiés afghans.

L’ IRCC Ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de l'Immigration n'a pas répondu aux demandes de renseignements de Radio-Canada au sujet du programme pour les réfugiés afghans.

La communauté afghane de Vancouver s'est rassemblée devant le Musée des beaux-arts pour démontrer sa solidarité au peuple afghan. Une seconde manifestation est prévue le 28 août. Photo : Courtoisie / @_dot.avi / Avi Ratnani

Un soutien apprécié et nécessaire

Rana Hazarat et son équipe d’avocats tentent désespérément de trouver réponse à toutes ces questions depuis une semaine. Elle implore la population de joindre sa voix à celles de la communauté afghane et de ses alliés.

Elle appelle donc la population à se renseigner et à partager les informations sur la situation actuelle, à amplifier les voix des Afghans, à offrir son soutien aux membres de la diaspora afghane, à contacter leurs représentants politiques et à faire des dons aux organisations reconnues, comme Afghan Women Organization et Children Without Borders.

Nous avons besoin que les gens utilisent leur voix afin d’aider le peuple afghan. Ne nous réduisez pas à une autre statistique. Une citation de :Jamshid Arefi, Vancouvérois d'origine afghane

Rana Hazarat tient cependant à réitérer sa reconnaissance et celle de la communauté afghane d’ici et d’ailleurs envers l’accueil et le soutien des Canadiens.