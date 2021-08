Les fonctionnaires de Timmins devront apprendre l'histoire des peuples autochtones

Le programme suit les recommandations de la Commission ontarienne des droits de la personne pour lutter contre le racisme institutionnel envers les Autochtones à Timmins.

C’est le fruit de plus de deux ans de préparation , explique Kristin Murray, conseillère municipale pour le quartier 5 de Timmins et présidente du comité consultatif autochtone de la Ville.

Kristin Murray, conseillère municipale pour le quartier 5 de Timmins et présidente du comité consultatif autochtone de la ville. Photo : Soumis par Kristin Murray

Même avant mon arrivée en tant que conseillère, il y a eu des discussions. La commissaire aux droits de la personne est venue dans la ville de Timmins. Ce n'est une surprise pour personne. Elle a exprimé très clairement ses commentaires et ses réactions concernant la ville de Timmins.

Les décès de Joey Knapaysweet et Agnes Sutherland en 2018 ont incité la Commission ontarienne des droits de la personne à enquêter sur le traitement des Autochtones à Timmins.

Tous deux s’étaient rendus à Timmins depuis la Première nation de Fort Albany, à plus de 400 km, pour obtenir des services de santé qui n'étaient pas disponibles dans leur communauté.

M. Knapaysweet a été abattu par la police de Timmins après avoir fui la salle d'urgence de l'hôpital de Timmins le 3 février 2018. Les agents ont ensuite été innocentés par l'Unité des enquêtes spéciales de la province.

Le lendemain, le 4 février 2018, Agnes Sutherland est décédée à l'hôpital après avoir été arrêtée et emprisonnée à la suite d'une perturbation dans un refuge de Timmins.

Lorsque j'ai visité Timmins dans les semaines qui ont suivi le décès de Joey Knapaysweet et d'Agnes Sutherland, de nombreuses personnes à qui j'ai parlé ont lié leur décès au racisme systémique et à un accès inégal aux services essentiels , avait déclaré Renu Mandhane, alors commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, en février 2020.

Renu Mandhane était comissaire en chef de la Comission ontarienne des droits de la personne avant d'être nommée juge à la Cour supérieure de l'Ontario en 2020. Photo : La Presse canadienne / Colin N. Perkel

La mort de deux personnes vulnérables qui sont venues à Timmins pour demander de l'aide devrait être une impulsion pour des actions concrètes visant à faire progresser les droits de la personne et la réconciliation , avait-elle alors conclu.

Selon Kristin Murray, la ville investit environ 35 000 $ pour former ses employés.

Bob Joseph, l'auteur du livre éducatif 21 Things You May Not Know About the Indian Act (21 choses que vous ne savez peut-être pas sur la Loi sur les Indiens, en français), a développé le programme de formation en ligne, qui retrace l'histoire des peuples autochtones au Canada.

La conseillère municipale ajoute que les récentes tombes anonymes d'enfants découvertes dans des pensionnats à travers le Canada ont mis encore plus en évidence l'importance de la formation.

Je pense qu'il est vraiment pertinent de connaître cette histoire qui doit être partagée , estime-t-elle.

En plus de la formation pour s'assurer que les services sont fournis d'une manière culturellement compétente, la Commission ontarienne des droits de la personne a recommandé que la ville de Timmins s’engage à :

Collaborer avec les communautés autochtones pour comprendre leurs préoccupations et leurs besoins

Élaborer un plan de ressources humaines pour promouvoir et élargir l'embauche et la promotion du personnel autochtone

Recueillir des données en matière de droits de la personne pour identifier les problèmes et suivre les solutions

Avec les informations de CBC News