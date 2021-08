Le Canada poursuit les évacuations à Kaboul dans un climat « chaotique et désespéré »

On est devant un contexte extrême dangereux et volatile à l’extérieur de l’aéroport , a confirmé vendredi un haut fonctionnaire des Forces armées canadiennes lors d'un point de presse téléphonique qui a réuni des représentants des ministères de la Défense nationale (MDN), d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et d’Affaires mondiales Canada (AMC).

Depuis la prise de Kaboul par les talibans, le Canada tente d'évacuer les Afghans qui ont travaillé pour l'armée canadienne et d'autres organisations, y compris les anciens interprètes et le personnel de soutien, ainsi que leurs familles.

Les conditions sur le terrain sont précaires, chaotiques et désespérées. Il s'agit d'une mission dangereuse et nos militaires déployés sont en danger. Une citation de :Un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral du Canada

Les Forces armées canadiennes ont repris les évacuations depuis jeudi dans un climat sous haute tension . Les avions de transport militaire C-17 Globemaster ont été configurés pour accueillir le maximum de passagers.

Ils décollent de l'aéroport à tour de rôle, en coordination avec nos partenaires américains et alliés, les personnes embarquent dans un laps de temps très court. , a raconté un haut fonctionnaire fédéral.

Il reste que pour des raisons de sécurité, les autorités ne divulguent par le nombre de Canadiens présentement en Afghanistan. Cela pourrait mettre ces personnes, ainsi que leurs proches en danger , a-t-il ajouté

Près de 1000 Afghans évacués par le Canada

Pour les autorités, l'un des objectifs principaux est de maximiser le nombre de personnes qui peuvent être évacuées et le nombre d'avions qui peuvent atterrir à l'aéroport de Kaboul , compte tenu des contraintes auxquelles les Forces armées canadiennes sont confrontées. L’accès limité à l’aéroport de Kaboul demeure une préoccupation majeure .

Plusieurs témoignages font état de fusillades et de bousculades au milieu de la foule qui se rassemble devant les portes de l'aéroport. L'endroit est essentiellement le dernier lieu à Kaboul qui n’est pas encore sous l’autorité des talibans. Nous poursuivrons la mission de sauvetage tant que l'aéroport de Kaboul restera sécuritaire.

Même avec l'accord des autorités canadiennes pour se rendre à l'aéroport, un certain nombre de personnes risquent leur vie rien que pour s'y rendre. On nous a dit que lorsque nous arriverons sur les lieux, il y aura des soldats ou des gardes canadiens et américains qui nous escorteront et veilleront à ce que nous puissions réellement entrer dans l'aéroport , a déclaré un Afghan sous couvert d'anonymat à CBC. Cela ne s'est pas produit.

Nous avons pris tous les risques. Au lieu de cela, les soldats tiraient près de la foule et en l'air, espérant disperser les milliers de personnes qui se pressaient à l'entrée. C'est un passage vers la mort bien moins qu'un passage vers la sûreté et la sécurité. Une citation de :Un Afghan à Kaboul

Les hauts fonctionnaires ont reconnu que plusieurs Afghans destinés au vol de vendredi n'avaient pas pu se rendre à l'aéroport afin d’embarquer dans un vol pour le Canada. On leur demande d’essayer de nous contacter et on les mettra dans un avion. Le ministère d'Affaires mondiales Canada a indiqué être en contact avec les personnes bloquées à Kaboul afin de les aider à se rendre à l'aéroport.

Un certain nombre de critiques ont également été soulevées ces derniers jours sur la capacité moindre des avions militaires canadiens à transporter davantage de personnes.

Un haut fonctionnaire a néanmoins assuré que les vols sont remplis lorsqu’ils décollent de Kaboul. Il a précisé que les transporteurs canadiens ne se ravitaillent pas à l'aéroport de Kaboul, ce qui signifie qu'ils doivent atterrir et décoller avec plus de carburant dans leurs réservoirs, ce qui limite le nombre de personnes que les avions peuvent transporter.

Les personnes évacuées à bord des avions des Forces armées canadiennes ne sont pas nécessairement destinées à se rendre au Canada, a expliqué un haut fonctionnaire. Il rappelle que le vol du 19 août avait à son bord 175 Afghans et 13 ressortissants étrangers qui ont été transférés à d’autres autorités gouvernementales.

Soyez assurés que l'évacuation des citoyens canadiens et des ressortissants afghans à destination du Canada est une priorité absolue et que les autres nations participantes aident également à évacuer les personnes dans le besoin.

À ce titre, un deuxième vol transportant 106 Afghans a quitté vendredi la capitale afghane pour se rendre au Canada. À ce jour, nous avons évacué près de 1000 ressortissants afghans qui risquaient d'être victimes de représailles en raison de leur travail avec le Canada et les pays alliés.

Le gouvernement s’est engagé à accueillir 20 000 Afghans considérés comme des cibles potentielles par les talibans, notamment des activistes, des journalistes, des membres de la communauté LGBTQI ou des minorités religieuses. À ce jour, les autorités ont identifié environ 6000 personnes sont admissibles aux mesures spéciales d'immigration pour les ressortissants afghans.