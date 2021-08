François Legault prêt à accueillir des réfugiés afghans au Québec

Dans un message diffusé samedi sur sa page Facebook, M. Legault a écrit que le gouvernement allait faire sa part pour accueillir des réfugiés autant que possible, en particulier des femmes victimes de persécution .

Au début de la semaine, il avait déclaré que le Québec était prêt à accueillir un certain nombre de réfugiés afghans.

Le premier ministre n'a pas précisé comment son gouvernement compte venir en aide à ceux qui s'installeront au Québec.

Vendredi, le ministre fédéral de l'Immigration, Marco Mendicino, a annoncé que son ministère accélérera le processus d'évacuation et d'accueil des familles d'interprètes et des autres personnes qui ont contribué à la mission canadienne en Afghanistan.

Militaires attristés

Le premier ministre Legault a voulu consoler les militaires québécois qui ont participé à l'intervention canadienne en Afghanistan. Ceux-ci pourraient être tentés de croire que leur présence n'ait servi à rien puisque les talibans ont repris le pouvoir, 20 ans après l'invasion du pays par les États-Unis.

Ça ne doit vraiment pas être facile de voir la situation basculer aussi rapidement, mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous avez fait tout ça en vain , a-t-il dit.

Pendant des années, vous avez chassé les terroristes d'Al-Qaïda responsables des attentats du 11 septembre. Vous avez permis à des milliers de filles de pouvoir aller à l'école librement et d'être ambitieuses. Vous avez aidé toute une population à se libérer du joug des talibans. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec, dans une publication sur Facebook

Il a ajouté que l'intervention en Afghanistan avait permis de réaliser des progrès là-bas. C'est certain qu'on aurait souhaité des progrès plus durables, mais il reste que vos missions ont apporté beaucoup de positif pendant près de deux décennies. Vous pouvez encore être fiers de ça. Moi, en tout cas, je suis très fier de nos militaires québécois.

Images troublantes

Le premier ministre s'est aussi dit choqué par les images de peur et d'angoisse qui nous sont parvenues .

M. Legault dit craindre pour les conditions de vie des femmes afghanes. Qu'on soit en accord ou pas avec l'intervention occidentale, ça fait froid dans le dos quand on pense à ce qui attend ces petites filles et ces femmes dans les mois à venir , a-t-il souligné.