COVID-19 : 689 nouveaux cas et 1 décès supplémentaires en Ontario

C’est la plus forte progression du virus depuis le 5 juin dernier. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui donne une idée plus générale de la tendance, passe à 534, soit le plus haut niveau depuis le 12 juin.

Sur les 689 nouvelles infections, 552 (soit environ 80 %) concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu, a tweeté la ministre de la Santé Christine Elliott.

Selon les données de Santé publique Ontario, on compte 213 cas actifs de plus dans la province par rapport à la veille, portant le total à 4660.

Elle précise par ailleurs que 130 personnes sont en soins intensifs en raison de la COVID-19. De ces patients, sept sont complètement vaccinés.

Vaccination

Au total, 20 433 440 doses de vaccin ont été administrées en Ontario. Près de 82,1 % des Ontariens de 12 ans et plus, soit les personnes admissibles à recevoir le vaccin, ont déjà reçu une dose et 74,6 % ont reçu les deux doses nécessaires à l’immunisation.

Par ailleurs, de plus en plus d'institutions mettent en place des politiques de vaccination obligatoire. La Ville de Toronto et la province ont notamment annoncé leurs exigences pour leurs fonctionnaires cette semaine, et des hôpitaux et grandes institutions bancaires leur ont emboîté le pas.

La province espère que cela contribuera à convaincre les indécis. Entretemps, elle continue de chercher des manières créatives de rejoindre les gens qui ne sont pas vaccinés.

À Toronto, deux autobus convertis en cliniques mobiles seront par exemple stationnés au centre Rogers aujourd'hui pour offrir des doses aux fans de baseball, en marge d'un match des Blue Jays.

Des cliniques qui visent spécifiquement les jeunes sont aussi prévues.