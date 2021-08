Une deuxième saison d'improvisation en pandémie: entre inquiétude et optimisme

Je pense que les improvisateurs, on est des éternels optimistes. On essaie toujours de trouver des moyens pour faire de l'impro autrement , remarque Émilie Gagné.

La présidente du conseil d'administration de la Ligue d'improvisation de Gaspé espère toutefois que cette prochaine saison sera un peu plus normale que la précédente.

La ligue gaspésienne n'a pu tenir aucun match en présentiel pendant la saison 2020-2021, puisqu'elle doit se coller aux mesures mises en place par le Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Notre lieu, c'est le café étudiant du campus de Gaspé. Alors on est un peu dépendants des mesures qui sont mises en place par le Cégep , explique Émilie Gagné.

Des matchs ont quand même eu lieu de façon virtuelle sur la plateforme Zoom, ainsi qu'en présentiel cet été, mais à l'extérieur.

Pour l'instant, on est quand même optimistes qu'on va pouvoir avoir une saison parce que tous les joueurs sont doublement vaccinés. Notre crainte c'est vraiment par rapport au nombre de spectateurs. Une citation de :Émilie Gagné, présidente du CA de la Ligue d'improvisation de Gaspé

On anticipe beaucoup, parce qu'avec les mesures sanitaires qui changent d'un moment à l'autre, on a des préoccupations par rapport au jeu, les caucus et tout ça, parce que la proximité pour jouer est quand même là , ajoute-t-elle.

Même le public n'est pas nécessairement prêt à accepter les rapprochements entre les joueurs, comme l'a constaté Émilie Gagné lors des matchs extérieurs présentés cet été.

Le public a des réactions quand on s'approche trop ou qu'il y a des tentatives de faire une colle. Les gens n'aiment pas ça, et on comprend. Mais quand c'est fait, c'est qu'il y a des joueurs qui se fréquentent dans la vraie vie. On a des chums, des blondes, alors il y a des gens qui peuvent le faire , précise-t-elle.

Elle mentionne aussi que les joueurs portent le masque lorsqu'ils se trouvent à moins d'un mètre les uns des autres, comme lors des caucus.

Improvisation sous conditions

À Sept-Îles et Rimouski, les ligues avaient pu tenir leur saison régulière l'an dernier, mais en apportant plusieurs changements.

La Ligue d'improvisation de Sept-Îles avait modifié la formule des matchs pour que les équipes s'affrontent à tour de rôle et qu'il n'y ait jamais plus qu'une équipe à la fois sur la scène du Petit Théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Le Septilien Marc Lavoie, lorsqu'il était arbitre de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles (archives). Photo : Paul Bouchard

Du côté de Rimouski, les équipes avaient été réduites à cinq joueurs plutôt que six, et seulement trois joueurs par équipe pouvaient jouer par soir. Même avec ces restrictions, la saison a dû être coupée de moitié.

À l'hiver 2020, on a eu un passage en zone rouge à Rimouski , rappelle Catherine Duval-Guévin, membre du conseil d'administration de la Ligue d'improvisation de Rimouski (LIR).

Ça a encore coupé le nombre de personnes qu'on pouvait avoir dans le public et financièrement, on n'était plus capable d'y arriver alors on a juste joué une moitié de saison. On a quand même réussi à se faire des demi-finales et des finales pour clore l'année , précise-t-elle.

Cette année, Catherine Duval-Guévin espère que la ligue pourra à nouveau former des équipes de six joueurs, pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer. Or, au-delà des restrictions concernant les joueurs, ce sont celles concernant le public qui l'inquiète.

La salle où on joue, à la Coopérative Paradis, c'est une salle qu'on loue, donc il faut la payer. Moins on peut avoir de gens dans le public, plus ça fait en sorte qu'il faut ajuster les prix et on se sent quand même mal d'avoir des prix un peu plus élevés pour le public qu'on reçoit. Une citation de :Catherine Duval-Guévin, membre du CA de la Ligue d'improvisation de Rimouski

Le variant Delta, ça nous inquiète pour le nombre de personnes qu'on peut accueillir en salle. Ça va beaucoup jouer sur la saison. Notre but est de rester accessible pour les familles et toute la population de Rimouski , souligne-t-elle.

La LIRLigue d'improvisation de Rimouski espère aussi pouvoir présenter quelques surprises au cours de l'année, qui représente le 25e anniversaire de la ligue rimouskoise, et renouer avec son tournoi, l'OPEN, en juin prochain. Le tournoi n'a pas pu avoir lieu cet été ni l'été dernier.

La Ligue d'improvisation de Rimouski (LIR) fête ses 25 ans cette année (archives). Photo : Jean-Philippe Dumont

Sur la Côte-Nord, la capitaine de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles, Marie-Claude Dubé, se dit tout de même confiante.

On se prépare pour une saison avec 20 joueurs comme à l'habitude. On va avoir l'obligation de respecter le un mètre entre les spectateurs, donc c'est moins pire que l'année passée où c'était 1,5 mètre ou même 2 mètres à une certaine période , indique-t-elle.

Les ligues n'ont cependant pas encore reçu les instructions exactes de la santé publique, par exemple à savoir si le passeport vaccinal devra être demandé aux joueurs et au public.

Je vous dirais que c'est une période d'attente. On sait que c'est possible de faire de l'impro avec des mesures sanitaires. Même si ça devenait un peu plus sévère, on serait capable de produire un spectacle, on l'a démontré l'année passée. Une citation de :Marie-Claude Dubé, capitaine de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles

La ligue prévoit ainsi un retour à la formule habituelle, où deux équipes s'affrontent sur scène et lance à nouveau sa ligue jeunesse, pour les jeunes de 12 à 17 ans, qui avait été mise sur pause l'an dernier. C'est une formule ateliers et matchs qui sont donnés par des membres de la ligue d'impro de Sept-Îles. C'est une belle formule, on a vraiment hâte de retrouver nos jeunes , se réjouit Marie-Claude Dubé.

À Gaspé, une inquiétude de plus plane sur la ligue d'improvisation; le café étudiant du campus du cégep pourrait subir des rénovations cet automne. Si c'est le cas, Émilie Gagné avance que la ligue pourrait devoir trouver un autre lieu où tenir les matchs.

Ce serait une nouvelle déception pour la ligue, qui a déjà dû se départir de sa seule employée.

On avait une employée qui partageait son temps avec d'autres organismes culturels , explique Émilie Gagné. Cette employée s'occupait de la gestion des différentes activités de la ligue, qui offre aussi de la formation. Mais avec la pandémie, on n'a pas pu la garder parce qu'on avait pas d'emploi pour elle et les sous ne rentraient pas.

Le fait de ne plus avoir cette employée-là, pour nous, c'est un coup dur. On a un peu reculé 10 ans en arrière côté gestion. Une citation de :Émilie Gagné, présidente du CA de la Ligue d'improvisation de Gaspé

Émilie Gagné se rassure néanmoins en rappelant que tous les matchs de la ligue ont été présentés à guichets fermés cet été, ce qui démontre selon elle un intérêt grandissant du public pour l'improvisation. Ce n'était pas des touristes, c'était des gens locaux et des nouveaux spectateurs donc c'est une bonne nouvelle pour la rentrée, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont hâte qu'on recommence , avance-t-elle.

Si tout va bien, la saison d'improvisation doit débuter à la fin septembre à Gaspé, Rimouski et Sept-Îles.