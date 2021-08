Le Bloc dévoilera dimanche sa plateforme électorale

Un gouvernement minoritaire à Ottawa, c’est bon pour le Québec , a déclaré samedi le chef du Bloc, qui était de passage dans sa circonscription de Beloeil-Chambly, en Montérégie.

Afin d’éviter un taux de participation anémique, qui pourrait nuire aux chances du Bloc d’obtenir plus que les 32 sièges gagnés en 2019, les instances du Bloc et l’ensemble des candidats présenteront demain à Saint-Hyacinthe la plateforme électorale du parti.

Attendez-vous pas à un document de 180 pages, ça disparaît un peu en 180 secondes. Attendez-vous à de grandes orientations, quand même assez précises, qui seront déclinées de manière très précise tout au long de la campagne , a ajouté M. Blanchet, en référence au document déposé par les conservateurs en début de semaine.

Le Bloc veut notamment imposer une vision de l'économie où les subventions aux compagnies pétrolières seraient redirigées vers la lutte contre les changements climatiques.

Cela représente 10 milliards de dollars par année. On peut faire beaucoup avec ça. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc

Comme il a l'a fait de concert avec le gouvernement québécois dans le cas des garderies, le Bloc compte continuer d'appuyer sur le clou des transferts en santé, mais aussi pour les aînés. C'est toujours eux qui écopent , déplore-t-il.

Afin de combler le manque de main-d'œuvre actuel, le leader bloquiste veut aussi s'assurer que la Prestation canadienne de la relance économique ( PCREPrestation canadienne de la relance économique ) soit suspendue entre les différentes vagues de la pandémie, afin de remettre sur le marché du travail plusieurs dizaines de milliers de travailleurs actuellement inactifs.

Il veut en outre s'assurer que l'usine de Moderna n'échappe pas au Québec comme ce fut le cas par le passé pour certains chantiers maritimes. Il promet aussi d’aborder durant la campagne certaines questions identitaires, mais sous un angle constructif.

Flèches contre le NPD Nouveau Parti démocratique

S'il a relativement épargné les conservateurs, Yves-François Blanchet a sévèrement jugé le bilan libéral en matière de gestion des frontières et dans la gestion des fonds publics reliés à la pandémie, qui seraient en partie détournés à des fins électorales, selon lui.

Il a aussi décoché des flèches envers le Nouveau parti démocratique (NPD) et ses allusions plus ou moins subtiles au fait que le Québec soit xénophobe et raciste . Il n'y a pas de société d'accueil plus généreuse que le Québec en Amérique , a-t-il martelé en affirmant que pousser en faveur de l'usage du Français était une façon de rendre service aux nouveaux arrivants.

Nous, on estime que la laïcité de l'État est une valeur moderne, une valeur progressiste, et on ne me fera jamais dire que la religion porte des valeurs progressistes... La laïcité est bien plus porteuse pour l'égalité des sexes. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc

Directement interpellé, le chef du NPDNouveau Parti démocratique Jagmeet Singh a répondu que la question du racisme systémique touche tout le Canada. Ce n'est pas le problème d'une seule province ou d'un territoire .

Il a souligné que les néo-démocrates ont permis de faire passer les mesures gouvernementales permettant d'augmenter la Prestation canadienne d'urgence, de mettre en œuvre un programme de congés payés ou encore d’aider les étudiants.