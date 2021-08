Les Américains de la côte est se préparent à l'arrivée de l'ouragan Henri

Le centre national des ouragans des États-Unis (U.S. National Hurricane Center) s'attend à ce que la tempête se transforme en ouragan d'ici la fin de la journée. Une onde de tempête pourrait rehausser le niveau de l'eau le long des côtes alors que la trajectoire d'Henri pourrait l'amener vers l'intérieur des terres.

Les météorologues prévoient maintenant qu'Henri touchera terre dimanche après-midi soit à Long Island, une île de l'État de New York, ou un peu plus au nord en Nouvelle-Angleterre. L'État de New York n'a pas été confronté à cette situation depuis la tempête tropicale et ouragan Sandy en 2012.

Premier ouragan en 30 ans

Quant aux habitants de la Nouvelle-Angleterre, ils se préparent à leur premier ouragan en 30 ans, sortant les bateaux de l'eau et prenant d'autres précautions d'usage dans de telles circonstances.

Le gouverneur de l'État du Massachusetts, Charlie Baker, a exhorté vendredi les vacanciers à quitter les lieux avant l'arrivée d'Henri ou à retarder leurs plans.

Nous ne voulons pas que les gens soient coincés dans la circulation sur les ponts de Cape Cod lorsque la tempête sera à son maximum dimanche , a-t-il déclaré.

Jusqu'à 1000 soldats de la Garde nationale étaient en attente pour aider aux évacuations si nécessaire, a indiqué M. Baker.