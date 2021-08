Le Réseau universitaire de santé de Toronto licenciera ses employés non-vaccinés

Dans une déclaration envoyée à CBC, le Réseau indique qu'il demande à ses plus de 900 employés qui n'ont pas indiqué leur statut vaccinal ou qui n'ont pas été immunisés de se faire administrer une première dose de vaccin d'ici le 8 septembre, ce qui leur permettra de recevoir la deuxième d'ici le 8 octobre.

Après cette échéance, les membres du personnel qui ne sont pas vaccinés seront placés en congé sans solde pendant deux semaines.

À la fin de cette période, si le personnel n'est toujours pas immunisé, leur emploi à l'UHN prendra fin , a déclaré la porte-parole du Réseau, Gillian Howard.

Nous travaillerons avec tous les membres du groupe pour répondre aux questions, donner des informations supplémentaires sur le vaccin et nous espérons vivement qu'en tant que personnes travaillant dans le domaine de la santé et engagées envers leurs patients et collègues, elles se conformeront à la politique , a-t-elle ajouté.

L'UHN, qui est affilié à l'Université de Toronto, comprend l’Hôpital général de Toronto, le Centre de cancérologie Princess Margaret, l’Hôpital Western de Toronto, l’Institut de réadaptation de Toronto et le Institut d'éducation Michener.

Avant mardi dernier, la politique du Réseau obligeait les employés à effectuer des tests de dépistage à la COVID-19 à domicile et à présenter les résultats trois fois par semaine. Cette semaine, il a mis en place sa nouvelle politique exigeant que tout le personnel soit vacciné contre la COVID-19.

Nous faisons tout notre possible pour protéger nos patients et les personnes qui les soignent , a déclaré Gillian Howard.

Le variant delta est extrêmement contagieux et nous voyons le nombre de cas augmenter, nous faisons donc tout notre possible pour assurer la sécurité des patients et des employés.

Avec les informations de CBC News