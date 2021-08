Le Vaccibus sort aux Promenades Gatineau

Le Vaccibus du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est sur place et il est possible d’y obtenir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

La vaccination est offerte aux personnes âgées de 12 ans et plus.

Des cliniques sans rendez-vous sont aussi ouvertes samedi au Palais des Congrès de Gatineau, au centre communautaire de Buckingham, de Wakefield La Pêche, au complexe sportif de Whissell, au club de curling de Maniwaki et au centre récréatif Campbell’s Bay.