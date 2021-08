Ils courent un marathon pour soutenir la Maison du Bouleau Blanc

À l’occasion de la deuxième édition de l’événement, Serge Gosselin et Roland Caron sont partis de Preissac ce matin à 5 h 15 et doivent rejoindre le centre de soins palliatifs vers 10 h cet avant-midi.

Ayant par le passé été personnellement soutenu par la fondatrice de la Maison du Bouleau Blanc, Serge Gosselin explique que l’initiative a pour objectif de contribuer à assurer la pérennité de l'établissement.

Ils ont besoin de sous pour pouvoir continuer à opérer. L’année passée, à cause de la COVID, ils ont été obligés de fermer quelques mois durant l’année, par manque de personnel, mais aussi de sous. On veut s’impliquer pour que cette maison-là poursuive ses activités, parce qu’on est très chanceux d’en avoir une à Amos, et on veut la garder en vie , souligne-t-il.

M. Gosselin invite les citoyens qui le désirent à faire un don directement à la Maison du Bouleau Blanc, ou à se rendre à la ligne d’arrivée pour déposer leur contribution.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La première édition avait permis d’amasser près de 5500 $, mais les instigateurs de la course espèrent que le montant affiché sur le chèque remis à l’organisme sera cette année dans les cinq chiffres.