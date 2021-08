Les résidents de l’Atlantique sont invités à se préparer pour la tempête tropicale Henri

Les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse encouragent leurs citoyens à se préparer pour la tempête tropicale Henri. Elle devrait s'approcher du Canada atlantique au cours des prochains jours. La tempête devrait atteindre des vents de 100 km/h.

Les ouragans et les tempêtes tropicales sont des systèmes météorologiques violents qui peuvent changer de direction en peu de temps. Même un système considérablement affaibli peut transporter des vents violents, des pluies abondantes et des inondations et peut causer une destruction généralisée , a déclaré vendredi un communiqué du gouvernement provincial de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les dernières informations du National Hurricane Center sur la trajectoire d'Henri ont été publiées vendredi à 18 heures. Il indique qu'il faut s'attendre à des vents soutenus de 100 km/h.

Il prévoit également que les eaux chaudes et les conditions atmosphériques permettront à la tempête de se renforcer pour atteindre le statut d'ouragan vendredi soir ou tôt samedi.

La trajectoire s'est légèrement déplacée vers l'ouest et la tempête devrait toucher terre entre New York et Cape Cod dimanche , a déclaré Jay Scotland, météorologue à CBC News.

Le Centre canadien des ouragans a émis un bulletin d'information sur les cyclones tropicaux pour la Nouvelle-Écosse, car il semble que la tempête suivra une trajectoire plus vers le sud à travers les Maritimes, et ce, au début de la semaine prochaine.

À l'heure actuelle, cette tempête semble moins susceptible d'avoir un impact important ici dans les Maritimes, mais il est encore trop tôt pour le dire, alors n'hésitez pas à consulter les mises à jour. Une citation de :Jay Scotland, météorologue

Mesures préventives

Les provinces demandent aux citoyens de rentrer ou d'attacher les meubles et les équipements de jeu, les barbecues ou tout ce qui peut devenir des projectiles en cas de vents violents.

Les gens devraient également mettre à jour leurs trousses d'urgence, s'assurer qu'ils ont suffisamment d’essence et remplacer les piles des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Autres conseils : Garer sa voiture loin d’un arbre;

Se procurer assez d’eau et de nourriture pour 72 heures;

Bien fermer les barrières, les portes et les fenêtres;

Garder les animaux de compagnie à l’intérieur;

Écouter les médias locaux pour obtenir des mises à jour.

Avec les informations de Sara Fraser de CBC