La crise climatique touche aussi les enfants

Un nouveau rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) souligne les conséquences des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes sur les enfants. Plus d'un milliard d'entre eux pourraient être affectés par les transformations en cours.

Le rapport, qui s’intitule La crise climatique est une crise des droits de l’enfant, a été publié devant la militante écologiste Greta Thunberg.

À la veille du troisième anniversaire de la Grève mondiale pour le climat, et de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26), ce rapport de l’ UNICEFFonds des Nations unies pour l'enfance veut miser sur des solutions concrètes pour aider les enfants.

Avec des indicateurs précis, le rapport présente ce qui affecte déjà les enfants, et ce qui les attend. Il s’agit d’un indice des risques climatiques pour les enfants, en somme.

L’indice classe les pays en fonction des risques climatiques, c’est-à-dire la fréquence et l'importance des événements climatiques extrêmes qui y surviennent.

Il peut s’agir par exemple d’inondations, d’érosion des berges, de tempêtes tropicales, de feux de forêt ou de sécheresses.

L’analyse croise les données obtenues avec le niveau de vulnérabilité des enfants. L’on parle de la qualité de la santé, du niveau de nutrition, de l’accès à l’éducation et du niveau de pauvreté.

Un milliard d'enfants touchés

La grande conclusion du rapport de l’ UNICEFFonds des Nations unies pour l'enfance est un électrochoc : plus d’un milliard d’enfants, soit la moitié des enfants dans le monde, sont à risque extrêmement élevé de subir des effets importants des changements climatiques.

La crise climatique a des conséquences sur presque tous les droits des enfants , s’indigne Valentina Otmacic, directrice adjointe du plaidoyer à l’ UNICEFFonds des Nations unies pour l'enfance à New York, qui a suivi de près la préparation du rapport.

Elle ajoute que ce qu’on voit dans le rapport, en quelques lignes, c’est qu’à l’échelle planétaire, presque tous les enfants sont exposés à au moins une des catastrophes, ou choc, ou stress climatique .

À quoi ce rapport va-t-il servir? Certains pourraient dire que c’est un autre rapport avec d’autres indicateurs qu’on va suivre ou ne pas suivre , avoue François Audet, de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires. Par contre, le fait de faire ressortir cet indicateur-là lié aux enfants, je crois que ça peut faire en sorte que les élus et les preneurs de décisions utilisent ces informations-là comme étant un vecteur de sensibilisation et d’éducation de la population , espère M. Audet.

Le rapport propose deux pistes de solutions. La première est qu’il faut faire les efforts nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Et la seconde est d’agir rapidement pour améliorer les conditions de vie des enfants dans les pays vulnérables.

Pour cela, il faut un certain niveau de volonté.

Il s’agit d’un problème grave et urgent , rappelle Valentina Otmacic. Mais si on le traite avec suffisamment d’urgence et de détermination, nous pourrons vraiment réinventer un environnement adapté aux enfants , conclut-elle.

Avec les informations de Fannie Bussières-McNicoll.